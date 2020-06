¿Se retomarán las citas de consulta externa con el semáforo amarillo en Quito?

LEA TAMBIÉN

Hace dos años, Gladys Guerra sufrió un infarto. Por eso la mujer, de 63, requiere atención constante. Es paciente del Seguro Social y –comenta– tenía dos citas que se cancelaron durante la emergencia: una en cardiología y la otra en hematología. Esta última fue agendada otra vez para el 8 de julio. Pero, preocupada, la mujer espera la confirmación de su cita con la cardióloga, que la vio por última vez en febrero.

Con el cambio al color amarillo del semáforo en Quito, hospitales públicos y privados se organizan para retomar las atenciones en consulta externa y reprogramar las citas que se cancelaron debido a la emergencia sanitaria por el covid-19.



El personal de atención al cliente del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) se comunicará con los pacientes para reagendar las citas de consulta externa que se suspendieron. A través de sus redes sociales, el HCAM pidió no visitar el hospital en busca de atención.



Además solicitó a los pacientes no acudir mucho tiempo antes de una cita para evitar tiempo innecesario de exposición. Esta casa de salud del Seguro Social también indicó que para asistir solo es necesario el uso correcto de mascarilla y no overoles, guantes o máscaras faciales. Y se pide a los pacientes no ir acompañados, excepto en casos necesarios, ya que no se permitirá el ingreso de acompañantes a menos que ayuden en la movilización del paciente.



Roberto Beletanga, coordinador de hospitalización y ambulatorio del HCAM, señaló que la consulta externa será solo para pacientes con enfermedades catastróficas como cáncer, VIH, con trasplantes y otros males que requieren atención o terapia presencial.



Al 50% de estos pacientes –señaló– se ha atendido de manera presencial, mientras que la otra mitad se ha tratado por medio de telemedicina. Beletanga indicó que de forma presencial se atenderá de 07:00 a 19:00 y que se trabaja en la adecuación de los espacios físicos para evitar contagios de covid-19. Por telemedicina la atención se realiza de 08:00 a 16:00.



Antes de la emergencia –dijo el funcionario– el HCAM atendía, en promedio, 3 000 citas médicas al día en todas las especialidades. Durante la emergencia se ha llegado a la mitad de esos pacientes, señaló. El vocero mencionó que trabajan en la filtración de listados, junto a los médicos, para llegar a todos los pacientes que se quedaron sin atención.



La Zona 9 (Quito) del Ministerio de Salud Pública (MSP) dijo a este Diario, a través de correo electrónico, que las consultas externas se irán aperturando según los protocolos de seguridad emitidos por el COE Nacional, manteniendo el distanciamiento social, uso de mascarillas y otras medidas para la seguridad de los usuarios que asistan a los establecimientos de salud.



Todos los hospitales –respondió la Zonal– reanudarán la atención de los servicios de consulta externa en todas sus especialidades, de acuerdo a la demanda de pacientes. Cada hospital –dijeron– tiene su propio agendamiento, por lo que los usuarios recibirán una llamada o mensaje a través del cual se les informará sobre el día y hora de su turno.



Patricia Guevara, quien fue operada por un cáncer de tiroides, tenía citas para endocronología y cardiología en el Hospital Eugenio Espejo en marzo. A través de llamadas y mensajes le indicaron que se le reagendarían las citas para junio y julio, al no poder asistir presencialmente por ser vulnerable frente a la pandemia.



Para la atención en consulta externa, hospitales privados como el Vozandes aplican protocolos de bioseguridad, que incluyen la revisión de temperatura y un tamizaje con preguntas puntuales para saber si un paciente es apto para ser atendido así o requiere ayuda en emergencia por síntomas respiratorios.



En el Vozandes abrieron hace un mes, bajo un esquema reducido y hasta este miércoles 3 de junio del 2020, la atención de 08:00 a 12:00. La consulta externa se abrió solo en especialidades de alta prioridad como ginecología. En esta, por ejemplo, pacientes en su período final de embarazo requieren ecos y otros exámenes presenciales.