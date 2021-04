¿Cómo será la circulación vehicular en Quito la semana del lunes 19 de abril?

Este lunes 19 de abril del 2021 se cumple el cuarto día de un nuevo horario de restricción de movilidad en Quito desde que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional emitiera sus medidas para evitar la propagación del covid-19 y que el Municipio capitalino adoptó.

Así, desde este lunes 19 hasta el viernes 23 de abril la movilidad en Quito funcionará de la siguiente manera: desde las 05:00 hasta las 20:00 rige la medida Hoy No Circula.



La medida limita la circulación de vehículos particulares dos veces por semana según el último dígito de la placa, mientras que en la en la noche se inhibe la circulación a partir de las 20:00 hasta las 05:00.



En función de esos horarios, los vehículos en Quito podrán circular así:



-El lunes 19 de abril circulan vehículos con placas terminadas en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

-El martes 20 pueden transitar los automotores cuya placa finalice en 0, 1, 6, 7, 8 y 9.

-Miércoles 21 están autorizados los de placas 0, 1, 2, 3, 8 y 9.

-Jueves 22, los automotores que cuenten con el registro metálico terminado en 0, 1, 2, 3, 4, 5,

-Viernes 23 se habilita el paso solo para los vehículos con placa 2, 4, 4, 5, 6 y 7.



Los fines de semana y feriados circulan todos los vehículos en Quito, señala el Municipio.



Último dígito de la placa

del vehículo al que aplica

la restricción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado,

domingo

y feriados 0 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 1 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 2 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 3 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 4 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 5 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 6 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 7 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 8 Circula Circula Circula No circula No circula Circula 9 Circula Circula Circula No circula No circula Circula



El perímetro en el que aplica el Hoy No Circula está marcado por la avenida Simón Bolívar, desde el Parque Metropolitano Sur hasta la av. De Los Narcisos, a la altura de la Escuela Superior de Policía (en Pomasqui), luego se conecta con la av. Manuel Córdova Galarza –por la que aún se puede circular- hasta la av. Mariscal Sucre que sí está excluida de la libre circulación. En el sur el límite es la calle S60 que conecta la Mariscal Sucre con la Simón Bolívar (sector Eternit).



El Hoy No Circula no aplica para transporte público, comercial, de emergencia, seguridad pública y asistencia social, vehículos institucionales de sectores estratégicos, autos eléctricos, courier y delivery. Asimismo los adultos mayores pueden circular libremente sin importar el último número de su placa. Solo necesitan presentar su cédula y comprobar que tienen 65 años o más. El adulto mayor debe ser quien conduzca.



El incumplimiento a la medida Hoy No Circula se sanciona con la retención del vehículo y con USD 200 de multa.



Salvoconductos y excepciones



Durante el Hoy No Circula los salvoconductos están vigentes para para citas médicas, para el traslado hacia el aeropuerto, los vehículos de establecimientos turísticos de alojamiento y vehículos con citas para la revisión técnica vehicular.



Quienes no necesitan salvoconductos son quienes trabajen en sectores estratégicos, tales como salud, emergencias médicas, emergencia vial, industrias y comercio, entre otros.



Restricción de 20:00 a 05:00



Durante la noche, de 20:00 a 05:00, se aplica la restricción de movilidad a todos los vehículos particulares, salvo excepciones como para los sectores estratégicos, traslados al aeropuerto y emergencias. Ya no funcionan los salvoconductos. Antes del pedido del COE nacional el 14 de abril, la restricción funcionaba de 22:00 a 05:00.

Guillermo Abad, titular de la Secretaría de Movilidad, explicó que la prohibición para el tránsito en la noche se aplicó en un inicio porque en ese horario se identificó la mayor cantidad de aglomeraciones por reuniones familiares, de amigos, encuentros deportivos y otro tipo de concentraciones hasta en sitios cuya apertura no está autorizada.