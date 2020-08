Un ciclopaseo en la autopista General Rumiñahui desde este 2 de agosto 

LEA TAMBIÉN

Nueve kilómetros de la autopista General Rumiñahui, a lo largo del carril central, se cierran a los vehículos para que los peatones hagan deporte o simplemente caminen arriba y abajo.

Lo pueden hacer solo los domingos, de 07:00 a 14:00, desde el peaje hasta el puente 9 de esta vía, que une Quito con el valle de Los Chillos. Todo el trazado del ducto mide 12 kilómetros, e inicia en El Trébol y finaliza en el puente sobre el río San Pedro (entrada a El Triángulo).



Todos los domingos, en los dos carriles centrales (vía rápida) se observa a ciclistas que se han tomado el espacio para hacer deporte, también patinadores y, sobre todo, caminantes con sus mascotas.



La mañana de este domingo, 2 de agosto del 2020, hubo poca afluencia, por ahí Margarita Bastidas, moradora del barrio Edén del Valle 3 (ubicado a un costado del peaje de la Autopista), quien usa ese espacio desde hace un mes y sostiene que le permite hacer deporte y, lo más importante para ella, disipar la mente.

La iniciativa está en prueba desde este 2 dee agosto del 2020. Foto: Betty Beltrán / EL COMERCIO

Claro que no es que camine tanto, a penas avanza dos kilómetros de ida y dos de vuelta; es decir, desde el peaje hasta el puente 2. Porque, agrega, “a mi edad (tiene 62 años) no puedo caminar ligero y me canso rápido”.



Pero hay otros usuarios que se recorren de punta a punta todo el trazado de los nueve kilómetros. La idea del ciclopaseo surgió, cuenta Edwin Herrera, director de Vialidad del Gobierno de Pichincha, a mediados de junio porque “cuando estuvimos en semáforo rojo, la gente empezó a caminar y a correr en el carril central que siempre estuvo cerrado mientras la ciudad estuvo en semáforo rojo”.



Esta iniciativa está en prueba y, en las siguientes semanas, se harán algunos ajustes porque la idea es prolongarla en el tiempo. Y una vez superada la pandemia, dice Herrera, incrementar los servicios para los usuarios.