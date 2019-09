Choferes de las camionetas de carga liviana protestan en contra del Hoy no circula

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“¡Carga liviana presente, queremos trabajar!”, es el grito que se escuchó la mañana de hoy, jueves 19 de septiembre del 2019 en la Plaza Grande del Centro Histórico de Quito, frente al edificio de la Alcaldía. Los dirigentes y choferes de las compañías de camionetas de carga liviana realizan un plantón de protesta en contra del Hoy no circula.

Los representantes de las compañías aseguran que la restricción vehicular les perjudica. “Son cuatro días de trabajo al mes que perdemos”, indicó Esperanza Putín, dirigente de la cooperativa Transcarliv, ubicada en Cotocollao.



Víctor Flores, de la firma Trans Primavera del barrio Las Casas, manifestó que al día ganan un promedio de USD 15. Pero, con la restricción, cada mes se perderían 60 dólares de ingresos. “Al alcalde Yunda le pedimos que a las camionetas de carga liviana nos excluya del Hoy no circula”.



También se quejaron de que están endeudados tras adquirir nuevas unidades y ahora perciben menos ingresos. “A esto se suma que estamos invadidos de carros informales que no cumplen los requisitos para dar servicio”, manifestó Tania Catagña, de la compañía Orellana 10 del barrio La Pulida.



A las 09:00, los dirigentes de la Asociación de Transporte Comercial de Carga Liviana Urbana del Distrito Metropolitano ingresaron al Municipio para reunirse con las autoridades.



Edison Velez, representante de la cooperativa Trans Caballito Añán, insistió que los choferes deben altas sumas de dinero por la compra de nuevas unidades. “El Municipio nos exigió que renovemos y estamos endeudados. Por favor no nos quiten nuestro trabajo”.



En el plantón estuvieron dirigentes de las compañías Pichincha Norte del Comité del Pueblo, Movicargo de Carcelén Industrial, Carhorizont de la Occidental, 27 de Febrero de Solanda, 25 de Mayo de Cotocollao, Transalapila del Comité del Pueblo, Contratecon de la ciudadela Jaime Roldós, entre otras.

“Nosotros solo representamos el 0,4% de los 500 000 carros que hay en Quito. No circulamos las 24 horas y estamos la mayor parte del tiempo en las paradas. Nos hacen mucho daño con el Hoy no circula”, indicó Carlos Estrella de la cooperativa Tarqui, ubicada en el Mercado de Santa Clara.