Chinos piden a sus familiares en el extranjero que regresen para evitar contagiarse

Mientras la pandemia del nuevo coronavirus pone en jaque a Europa, cada vez más chinos intentan convencer a sus hijos en el exterior para que regresen al país, y algunos incluso les pagan vuelos en aviones privados.

Cuando en Italia, Francia, España y Alemania el número de casos no cesa de crecer exponencialmente, en China las autoridades anunciaron el viernes 20 de marzo del 2020, por segundo día consecutivo, que no se registraron nuevos casos de contaminación local con el covid-19.



Como resultado, decenas de miles de estudiantes o profesionales chinos regresan a casa, así como la mayoría de los equipos de fútbol de primera división, que realizaron entrenamientos de pretemporada en el extranjero.

Las personas con máscaras faciales salen a ver las flores de cerezo en Nanjing, en la provincia oriental china de Jiangsu, el 20 de marzo de 2020.



Pero el regreso está lleno de dificultades: los vuelos a China ahora son pocos y muy caros, el contagio es posible en el avión y, a su llegada, se les impone una cuarentena de 14 días, generalmente en un hotel que tiene que pagar el repatriado.



Es un dispositivo al que Zhao Yidong, un consultor informático de 29 años que ha regresado de una misión en Francia, no ha escapado.



“Mis padres estaban muy preocupados, me llamaban todos los días”, dijo desde un hotel de dos estrellas en Yangzhou, su ciudad natal, donde está confinado.



“Me quedaban tres semanas en Francia. Pero como (Donald) Trump cerró las fronteras estadounidenses a personas de Europa, tenía miedo que China hiciera lo mismo. Así que preferí regresar antes”, relató.

Las personas llevan máscaras faciales caminan en un centro comercial en Beijing, China, el 20 de marzo de 2020. Foto: EFE