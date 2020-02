China niega su implicación en un caso de robo de datos masivo en Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

China negó este martes 11 de febrero del 2020 su implicación en un caso de robo masivo de datos en Estados Unidos después de que cuatro militares chinos fueron inculpados por la justicia estadounidense.

En 2017 fueron robados datos personales de 145 millones de personas de Equifax, una agencia de crédito estadounidense, indicó el lunes el ministro de Justicia, Bill Barr.



Equifax es una compañía que recoge los datos personales de los consumidores que piden un crédito para evaluar su solvencia.



Tras dos años de investigaciones, cuatro personas, (Wu Zhiyong, Wang Qian, Xu Ke y Liu Lei) fueron inculpadas la semana pasada en Atlanta por organización criminal para cometer fraude informático, espionaje económico y fraude en comunicaciones.



Los cuatro son presuntos miembros de una unidad de investigación del ejército chino y están en China, por lo que no podrán ser detenidos.



Están acusados de haber aprovechado un fallo en el programa que usaba Equifax en su web de resolución de litigios.



Una vez entraron en el sistema informático de la agencia lograron obtener nombres, fechas de nacimiento y números de seguridad social de 147 millones de personas, según la acusación.

“Este robo no solo provocó importantes daños financieros a Equifax sino que (...) supuso costes y cargas substanciales a todos los que tuvieron que tomar medidas para protegerse contra la usurpación de su identidad”, indicó el ministro de Justicia.



China negó rotundamente este lunes las acusaciones y dijo ser una “gran defensora de la ciberseguridad”.



“El gobierno chino y el ejército, así como las personas relacionadas con él, nunca efectuaron ni participaron en robos de secretos comerciales a través de internet”, dijo Geng Shuang, un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores.



Estados Unidos ha atribuido varios ciberataques a China, como el acceso a una base de datos del grupo hotelero Marriott en 2018.



Según Bill Barr hubo ademas “intrusiones informáticas apoyadas por el Estado contra secretos industriales e información económica confidencial”.



El ministro de Justicia también mencionó investigaciones abiertas en los sectores de la industria nuclear, la aeronáutica o la metalúrgica.



Según él, un 80% de las investigaciones abiertas en los últimos años por espionaje económico implican al gobierno chino y un 60% de los casos de robo de secretos comerciales tienen relación con China.



Geng Shuang acusó por su parte a Estados Unidos de ser el primer responsable del ciberespionaje en el mundo, con “la vigilancia a gran escala, organizada e indiferenciada” de gobiernos, empresas y particulares extranjeros.



“De los casos WikiLeaks al de Edward Snowden, la hipocresía y el doble rasero de Estados Unidos en materia de ciberseguridad son claros desde hace mucho tiempo”, dijo el portavoz chino.



A pesar del robo de datos de Equifax, los expertos no vieron aparecer datos en venta en el mercado negro.



La compañía fue a su vez investigada porque el fallo que permitió entrar en el sistema fue identificado dos meses antes del robo pero no fue corregido.



La agencia recibió críticas por sus sistemas de seguridad insuficientes y porque tardó en desvelar el robo. El caso llevó a la dimisión de su presidente, Richard Smith.



En julio Equifax aceptó pagar al menos USD 575 millones por el caso.