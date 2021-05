'Me voy con la frente en alto', asegura César Litardo, presidente saliente de la Asamblea

El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), presentó este lunes 3 de mayo de 2021 su informe de rendición de cuentas correspondiente al año pasado.

El acto se dio en el salón de sesiones del Pleno, en donde lo acompañaron el vicepresidente Patricio Donoso, autoridades de otras funciones del Estado como el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, superintendentes y algunos asambleístas con mascarillas para evitar contagios del covid-19.



“En lo personal, me voy con la frente en alto”, enfatizó Litardo, quien asumió la Presidencia de la Asamblea hace dos años y terminará su mandato el 14 de mayo próximo, después de no haber logrado ser reelegido en los comicios del 7 de febrero pasado.



“Creo que hemos hecho un trabajo importante para el país, y que se refleja en varios aspectos fundamentales: haber manejado por casi dos años este Parlamento con diferencias políticas e ideológicas que no han sido fáciles de procesar, pero algo fundamental, (fue) el diálogo, el saber escuchar”, dijo.



Durante su intervención, resaltó la aprobación de 20 leyes en el último año, como la ley de emprendimiento, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, o la reforma a la Ley de la Función Legislativa. Todo esto mediante sesiones virtuales y casi un 90% con votaciones cercanas a la unanimidad, según dijo.



Destacó también los juicios políticos que terminaron en la censura de destitución de la exministra, María Paula Romo, y del expresidente del Consejo de Participación, Christian Cruz. Sostuvo que se ha respetado la independencia de funciones.



"Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a los próximos asambleístas a, desde ahora, hacer suyos los objetivos del Parlamento en su conjunto, a trabajar de manera mancomunada y a llegar a los acuerdos y consensos que el Ecuador reclama", anotó.



Litardo señaló como un hito que la Asamblea recibiera la certificación ISO 3701 Antisobornos. No obstante, no aludió a los procesos de investigación contra los asambleístas Karina Arteaga (AP) y Fabricio Villamar (exCreo) por distintas causas y que no tienen avances. Tampoco a las encuestas que confieren al Parlamento un 2% de credibilidad.



Litardo puntualizó que las sesiones virtuales permitieron a la Asamblea ahorrarse unos USD 300 mil en el último año solamente en papelería.