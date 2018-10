CES dispone que Consejo Universitario de la U. de Guayaquil decida sobre rector y convoque a elecciones

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Educación Superior (CES) dispuso al Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil que cumpla con la ley para la subrogación o reemplazo de autoridades. La resolución fue emitida la tarde del miércoles 10 de octubre del 2018 por el organismo, que desde la semana anterior se acercó al centro de estudios para buscar una salida tras la suspensión de Galo Salcedo del rectorado.

En agosto pasado, Salcedo fue observado por la Contraloría General del Estado por la emisión de 28 títulos de abogados con irregularidades. El 2 de octubre Gulnara Borja, quien era vicerrectora de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrados, se presentó como la nueva rectora.



34 integrantes del Consejo Universitario rechazaron su auto proclamación. Y dos días después nombraron a Antonio Rodríguez como rector encargado.



Esta tarde, una parte del Consejo Universitario se reunió en la Facultad de Ciencias Administrativas. Carmen Bonifaz, presidenta encargada, dijo que acogen la resolución del CES.



En un comunicado, el Consejo de Educación Superior indica que, en cumplimiento del estatuto de la universidad, en un máximo de 60 días se convoque a elecciones para escoger a las autoridades faltantes. En caso de incumplimiento, el organismo advierte que aplicará sanciones.



Esta tarde Antonio Rodríguez no participó en el anuncio que hizo del Consejo Universitario. Él fue nombrado por el órgano colegiado de la universidad tras la revisión de perfiles de académicos, una tarea que tomó dos días a una comisión delegada. El CES indicó que hubo inconsistencias en el informe de dicha comisión.

Efraín Duque, representante de los docentes y parte de quienes revisaron los perfiles, reconoció que no accedieron a información completa. “Los señores de Talento Humano y el mismo Departamento Jurídico de la Universidad no estaba en las condiciones de proporcionarnos toda la información que se requiere por la falta de acceso a las oficinas del rectorado”.



El edificio del rectorado está rodeado desde la semana anterior por quienes apoyan a Borja. Ha sido el epicentro de enfrentamientos e incluso la Policía tuvo que custodiar el lugar.



“La doctora Borja es autoridad, pero no reúne los requisitos para ser rectora encargada”, dijo Bonifaz, quien convocó a una sesión para este jueves 11 de octubre de 2018 en el edificio del rectorado, a las 10:00. La presidenta encargada del consejo dijo que la citarán como vicerrectora.



Rommel Martínez, procurador síndico de la universidad, indicó que el estatuto de la universidad estipula que “quienes ocupen los cargos por subrogación o reemplazo deberán cumplir con los mismos requisitos de su titular”. “Los requisitos para ser vicerrectora no son los mismos para ser rector”, dijo.



El CES además exhortó al Consejo Universitario de la U. de Guayaquil a que informe sobre el cumplimiento de su resolución en un plazo de 72 horas. Nuevamente hizo un llamado a la comunidad universitaria a rechazar todo acto que atente contra su seguridad.