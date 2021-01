Una ceremonia con el toque de la migración: la primera jueza latina toma juramento a la primera vicepresidenta afro-asiáticoamericana

La ceremonia de traspaso del mando, la 59° en 244 años de democracia de Estados Unidos, tuvo un profundo sabor de la diversidad del país y es una señal más de lo que podrán ser los cuatro años de gobierno del demócrata Joe Biden. Los migrantes ocuparon un lugar especial en este 20 de enero del 2021.

La primea jueza asociada hispana de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, hija de puertorriqueños, tomó el juramento a Kamala Harris, la primera mujer en ser vicepresidenta, afro y asiaticoamericana, hija de una madre de la India y de un padre de Jamaica.



Además, la cantante Jennifer López participó en la ceremonia para cantar el tema "This land is your land" (Esta tierra es tu tierra). Y en medio de la presentación rezó parte de "La promesa de lealtad" en español: "una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos".



Biden, como 46° presidente, ha prometido revertir las políticas migratorias de su predecesor, Donald Trump.



Por otra parte, la joven poeta afroamericana, Amanda Gorman, una activista por el feminismo y contra el racismo, de 23 años y de la ciudad de Los Ángeles, leyó el poema, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, con poetas de la talla de Robert Frost, en la asunción de John F. Kennedy.