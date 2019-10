Central Unitaria de Trabajadores y el Ministerio negocian acuerdos sobre la reforma laboral 

LEA TAMBIÉN

Los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el ministro de Trabajo, Andrés Madero, se reunieron hoy, 9 de octubre del 2019, en Guayaquil, para negociar acuerdos en torno a los ajustes laborales que incluirá la reforma al Código del Trabajo que está próxima a enviarse.

Madero señaló que hay avances en los diálogos y que ya hay algunos acuerdos, pero no dio detalles de esos consensos.



"Siempre que haya propuestas y generación de ideas en favor de todos los ecuatorianos vamos a manejar una política de puertas abiertas. Hoy llegamos a consensos con la CUT, que son parte del Consejo Nacional de Salarios", indicó.



La Cartera de Estado comentó horas después que “no se puede hablar de acuerdos definitivos, todavía se encuentran dialogando”.



Los dirigentes de la CUT afirmaron que el Gobierno no incluirá dentro de las reformas laborales la reducción de las vacaciones y el aporte de un día de trabajo.

Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Guayas (CUT), dijo que se logró resolver este tema en el marco del diálogo entre los trabajadores y el Gobierno. Así lo dijo, la mañana de este miércoles 9 de octubre en Guayaquil.



“No puede haber retroceso en materia de derechos laborales”, señaló Gómez.



El coordinador de la Red de Maestros, Agustín Lindao, añadió que el sistema educativo iba a ser uno de los más “golpeados” con estas medidas. "El sistema educativo por ser un ente social no será topado con estas reformas", afirmó.



Los dirigentes instaron a una manifestación pacífica en reclamo de las medidas económicas, no a las reformas laborales. "A través del diálogo se soluciona el tema laboral", señaló Lindao.



Sin embargo, añadieron, que han propuesto que para aquellos que ganen un sueldo “alto” se les rebaje un 5 o 10% de su salario.