El ‘carpooling’ y el teletrabajo son opciones para Hoy no circula

Dejar el auto todo un día en casa puede ser una excusa para sumarse a opciones de movilidad más amigables con el ambiente, como compartir el auto o usar transporte público; y más saludables aún, como ir en bicicleta o caminando.

Sin embargo, este cambio altera las rutinas de las personas que ya tenían programadas sus actividades para evitar que la restricción durante horas pico las complicara. Ahora deberán reajustar su agenda, ya que no podrán sacar su carro durante 15 horas una vez por semana, por la medida Hoy no circula, que arranca el 9 de septiembre de 2019.



Fanny Guzmán es veterinaria y maneja desde el 2010, cuando se instauró el pico y placa. Al inicio, cada martes pedía un aventón a alguien que pudiera circular libremente ese día. En las últimas semanas logró acomodar sus horarios y sus martes empiezan más temprano, para poder ir en su auto antes de las 07:00 a su empleo por horas, salir a las 09:30 y llegar al de tiempo completo a las 10:00.



Los minutos cuentan, porque va del Pinar Alto a la UDLA de Nayón y luego a la Mariana de Jesús. Hacer esa ruta en bus en corto tiempo es imposible y ahora necesita un nuevo plan de transporte.



Roberto Custode, consultor en movilidad, dice que en urbes como Bogotá hay gente que enfrenta estas medidas comprando motos o dos autos usados en lugar de uno nuevo, para esquivar las restricciones que allí rigen hasta los sábados. Pero eso afecta la movilidad y al ambiente, porque el parque automotor se incrementa.



Aunque se espera que la demanda de transporte público crezca en horas pico, Custode señala que es difícil prever el impacto de la medida. Lo más probable es que suba el uso de taxis y autos a través de aplicaciones como Uber y Cabify. En estas últimas, la oferta también podría aumentar.



Otra opción es compartir el auto o ‘carpooling’, que en urbes de EE.UU. funciona porque da privilegios, como el de usar vías rápidas, a vehículos que van llenos. En Quito la tasa de ocupación es de 1,4 personas por carro y no varió con el pico y placa, dice Custode, y compartir el auto no es común en Latinoamérica, por la incompatibilidad de rutas y también por la idiosincrasia.



Pero hay ‘apps’ que contactan a quienes gustan de este sistema colaborativo, como Carpoolear, en Argentina, o AllRide, en México, en el que no se cobra una tarifa sino que todos aportan para viajar.



Para Karina Gallegos, coordinadora de la Asociación de Peatones, la gente debería exigir en sus empresas recorridos de transporte para evitar el uso de un auto por persona.



Pero hay quienes combinan los recorridos con auto particular, como Héctor Paredes. Es el que más tarde empieza su jornada en su familia y por eso deja a su esposa María Augusta en su trabajo y a su hija Doménica en el colegio. Luego deja a Nicole en su universidad y él va a su oficina. En las tardes, Doménica vuelve en recorrido del colegio, que les cuesta USD 30. Ahora, la familia pagará un proporcional extra para que la madre y la hija menor tomen el bus institucional cada lunes. El padre y la hija mayor usarán transporte público.



Gallegos cree que hay prejuicios sobre el transporte público, pero esta es una oportunidad para romperlos y usar no solo el troncalizado, sino también el convencional, que -afirma- es menos saturado.



Además, recomienda el “transporte solidario” -como llama al auto compartido-, usar bicicleta e ir a pie. “Si calculas bien el tiempo y pedaleas o caminas suave, llegas sin problemas, limpio y relajado”.



Para Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral, el teletrabajo sería una opción, pues existe un acuerdo ministerial que lo regula. Cree que debería mejorarse e incluirse en el Código del Trabajo, pero ya hay 10 000 personas laborando bajo esta modalidad y si más gente lo hace, se aliviarían problemas de movilidad en la ciudad.



En Quito hay 26 estaciones de BiciQ a las que podría acudir para trasladarse entre el centro y La Y, si no tiene bicicleta propia.



En la urbe hay cinco corredores de servicio de transporte troncalizado que le servirán para cruzar la ciudad de norte a sur.



Converse con compañeros de trabajo o vecinos para acordar aventones y compartir el auto en los días de Hoy no circula.



Planifique su viaje con anticipación. Averigüe la mejor ruta de buses para viajar, cuando deje el auto en casa.