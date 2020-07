1 de cada 10 carnés de discapacidad emitidos por 22 funcionarios fueron fraudulentos

LEA TAMBIÉN

Casi el 10% de 30 000 carnés de discapacidad fueron emitidos de manera fraudulenta por 22 funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) que enfrentan sumarios administrativos para su desvinculación, informó hoy, 27 de julio del 2020, el titular de esta Cartera, Juan Carlos Zevallos.

Sin precisar desde cuándo se detectaron las irregularidades, Zevallos detalló que ellos otorgaron 29 708 carnés, de los cuales 2 454 están en proceso de anulación por ser fraudulentos.



Entre otras anomalías se identificó a funcionarios no acreditados y sin perfil para calificación de discapacidad y ausencia de documentos que respalden la calificación. También porcentajes asignados que no guardan relación con lo expuesto en los exámenes complementarios y certificados médicos.



Apuntó que no solo hay asambleístas, sino también jueces, deportistas e incluso funcionarios gubernamentales que tienen este tipo de documentos bajo investigación de la Fiscalía, aunque no reveló los nombres.



Solo durante la emergencia sanitaria por el covid-19, dijo, se emitieron 3 000 carnés. De ellos, 1 140 están en proceso de anulación, lo que incluye a 210 que se dieron de manera fraudulenta. En tanto que 1 650 están en proceso de notificación para que los beneficiarios completen los datos.



Zevallos comentó que el 16 de marzo pasado el Ministerio notificó que el proceso de consulta externa para estos documentos se detenía por la pandemia, lo que no fue acatado. El 5 de junio, mediante el sistema Quipux, se emitió otro para suspender las evaluaciones en consulta externa.



El Ministro reveló que actualmente se realizan 31 auditorías al respecto y que otras 32 se dieron en años anteriores, sin embargo, desconoce los resultados. “¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Por qué no se dieron acciones correctivas al respecto? Yo no tengo palabras para expresar mi indignación”, dijo.



En cuanto a la importación de vehículos de lujo libres de aranceles para las personas con este carné, Zevallos manifestó que se adelanta un trabajo con la Aduana, lo que ha derivado en la incautación o devolución de algunos de ellos.



En Ecuador, según las cifras oficiales, 512 187 personas cuentan con un carné de discapacidad. De ellos, 350 849 fueron entregados por el MSP, desde que en 2013 asumió esta competencia; y 161 338 por el Consejo para la Igualdad en Discapacidades (Conadis).



Entre las discapacidades más comunes para la entrega de estos carnés están física (243 756), intelectual (111 326), visual (59 288), sicosocial (27 657), lenguaje (5 805) y Auditiva (4 355).



El Ministro compareció la mañana de este lunes 27 de julio a la Comisión de Salud de la Asamblea, en donde se adelanta un proceso de fiscalización sobre el tema. Allí pidió una reforma al artículo 10 de la Ley de Discapacidades para mejorar el control de la emisión de los carnés y una recalificación.



Anunció que se trabaja en la implementación de un sistema nacional electrónico de discapacidades, que automatizará el proceso de calificación para evitar manipulaciones en la emisión de los carnés.