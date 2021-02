Dos candidatos no votarán por estar empadronados en el exterior, la ley no se los impide

Dos de los candidatos presidenciales no votarán en las elecciones de este domingo 7 febrero del 2021. Se trata de Andrés Arauz (Unes) y Juan Fernando Velasco (Construye).

En agosto pasado, cuando se realizaron las elecciones primarias de Unes, se difundió la noticia de que Arauz no podría ser candidato presidencial, puesto que su residencia estaba en México, y con las reformas al Código de la Democracia se exigía que los postulantes vivan cierto tiempo dentro de las circunscripciones por las que se lanzaban.



Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), no vio esta situación como un impedimento para que pudiese ser calificado como candidato a una dignidad de elección popular.



El mismo caso es el del exministro de cultura del actual Régimen y compositor musical, y ahora candidato presidencial de Construye, Juan Fernando Velasco. Él tiene residencia en Miami, Estados Unidos, en donde ha desarrollado desde hace nueve años su carrera musical.



“Desde el punto de vista técnico, los dos son candidatos para una dignidad cuya circunscripción es nacional, por lo tanto, pueden ser electos si residen en el exterior. También, el voto en el exterior es facultativo por lo que no tendrían problemas por no votar. Además, no hay ninguna restricción en la Ley. Es un derecho pleno para ellos”, dice el experto electoral Esteban Ron.



El resto de los candidatos presidenciales votarán en Quito, como en Guayaquil. Dos lo harán en Cuenca, Yaku Pérez (Pachakutik) y Ximena Peña (AP).