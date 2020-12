El canciller brasileño dice que Argentina legaliza 'la barbarie'

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, censuró en duros términos este miércoles 30 de diciembre del 2020 la despenalización del aborto en Argentina y afirmó que el país vecino ha "legalizado la barbarie".

Araújo se manifestó a través de sus redes sociales y escribió: "Brasil permanecerá en la vanguardia del derecho a la vida y en la defensa de los indefensos, sin importar cuántos países legalicen la barbarie del aborto indiscriminado, disfrazado de salud reproductiva, derechos sociales o como quiera que sea".

O Brasil 🇧🇷 permanecerá na vanguarda do direito à vida e na defesa dos indefesos, não importa quantos países legalizem a barbárie do aborto indiscriminado, disfarçado de “saúde reprodutiva” ou “direitos sociais” ou como quer que seja. pic.twitter.com/Y2UgvvviXl — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) December 30, 2020



En la misma forma se pronunció, también a través de las redes sociales, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del gobernante Jair Bolsonaro, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja y alineado en la dura ultraderecha que lidera su padre.



"En una sociedad en que el bebé, símbolo del mayor amor, pasa a ser despreciable, se lanza a la basura la esencia humana", escribió el segundo de los cuatro hijos varones del mandatario.



Según el diputado, un crítico pertinaz del presidente argentino, Alberto Fernández, quien impulso el proyecto de ley del aborto, el hecho de "permitir asesinar bebés significa que el derecho al placer sexual está por encima de la vida".



En su mensaje, Eduardo Bolsonaro agregó que "ahora, se podrá legalizar cualquier crimen, y solo será preciso un motivo para justificarlo".

Numa sociedade em que o bebê, símbolo do maior amor, passa ser desprezível,joga-se no lixo a essência humana



Permitir assassinar bebês significa que o direito ao prazer sexual está acima da vida



Agora,pode-se legalizar qualquer crime, só é preciso de um motivo para justificá-lo pic.twitter.com/7DfbyUpA90 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 30, 2020



El presidente Bolsonaro, quien está de vacaciones en una playa del litoral de Sao Paulo, no comentó la aprobación del aborto, pero ha sido también un permanente crítico del argentino Fernández, a quien llegó a tildar de "bandido de izquierda" hace poco más de un año, cuando el país vecino estaba en plena campaña electoral.



La relación entre ambos mandatarios es más que fría, al punto de que hasta ahora no se conocen personalmente y solamente una vez han conversado por teléfono, hace poco más de un mes.



A fines de 2018, unos comentarios del diputado Bolsonaro en las redes sociales, en los que se burlaba del hijo del actual mandatario argentino, Estanislao Fernández, que es "drag queen", motivaron hasta una queja oficial del Gobierno que entonces presidía el conservador Mauricio Macri.



"Observación: eso no es un meme", escribió el diputado, quien acompañó su comentario con una imagen de Estanislao, artista y transformista, vestido de drag, y la comparó con una suya, junto a un arsenal de armas, cuya venta masiva a civiles defiende, al igual que el Gobierno de su padre.