Horarios, salvoconductos, placas... ¿Qué cambiará en Quito con el nuevo esquema de circulación del Municipio?

Las vías de las principales avenidas de Quito se mostraban sin mayor carga vehicular la mañana de este sábado 13 de febrero del 2021. Entre las 09:00 y 11:00, la circulación era escasa en varios tramos de la Simón Bolívar, Mariscal Sucre, Maldonado, 10 de Agosto, De La Prensa, entre otras.

Más tarde, pasadas las 12:00, la avenida Giovanni Calles, al norte de Quito, lucia con una alta carga vehicular. Autos particulares y de servicio comercial avanzaban lentamente en esta arteria vial que atraviesa el sector de Carapungo, mientras los comerciantes informales aprovechaban el tránsito detenido para ofertar diversos productos.



En la Panamericana Norte el tránsito era más fluido. Entre Calderón y Carcelén, la mayor congestión se registró de sur a norte. En esta vía de ingreso y salida de la ciudad circulaban autos con placas terminadas en todos los dígitos. En la avenida Córdova Galarza el tránsito era fluido, con puntos de congestión moderada en Pomasqui y El Condado.



Eso pese a que todo este feriado de Carnaval, desde el 13 al 16 de febrero, habrá libre circulación a escala nacional, según un anuncio que hizo el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), Juan Zapata, en una conferencia de prensa ofrecida hace unos días. Allí también exhortó a los municipios a reforzar controles para bajar tasas de accidentes y evitar contagios de covid-19.



Concretamente en Quito, la medida consta en la resolución A009 que firmó el viernes el alcalde de Quito, Jorge Yunda; allí se dice que todo vehículo podrá circular sin importar el número de placa.



Aun así, hay algunas dudas de la ciudadanía, una de las más recurrentes es si la libre circulación será solo hasta las 20:00. Y la respuesta es no, pues se estableció que no existirá restricción de circulación por número de placa ni horario.



Se recordó que el uso de mascarilla en los vehículos particulares es obligatorio en Quito, y quienes incumplan con esta medida serán sancionados con una multa del 25% de una Remuneración Básica Unificada (USD 100).



¿Qué cambiará con el nuevo esquema presentado por el Municipio?

A partir del miércoles 17, en la capital se retomará el plan de movilidad Hoy no Circula que impide la circulación de los vehículos según el último dígito de la placa y en los días laborables. La prohibición aplicará únicamente dentro del territorio del Distrito, salvo la red vial estatal, regional y provincial que conectan la ciudad con otros cantones o provincias.



Los vehículos no podrán circular dos días a la semana: el lunes y viernes no podrán salir los carros cuyo último dígito de la placa terminan en 0 y 1; el lunes y martes, 2 y 3; martes y miércoles, 4 y 5: miércoles y jueves, 6 y 7; jueves y viernes, 8 y 9. Habrá libre circulación desde las 20:00 hasta las 05:59.

Salvoconductos



En el caso de los salvoconductos para actividades económicas con RUC, siguen vigentes para las personas jurídicas. Las personas naturales con RUC deben acceder a un nuevo salvoconducto, a quienes se les otorgará hasta dos salvoconductos.



Los salvoconductos para citas médicas, máximo dos por semana; traslados al aeropuerto y turismo se continuarán emitiendo a través de este enlace Asimismo, continúan vigentes las excepciones para las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas.

Multas



¿Cuál es la multa por irrespetar la medida Hoy no Circula? De acuerdo con la resolución del Municipio de Quito, las personas que incumplan con la medida tendrán una sanción del 50% de una Remuneración Básica Unificada (RBU), es decir USD 200, y la retención por cinco días del automotor.