Cámara de Industrias presenta textos alternativos para proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario

Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), compareció ante la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional este miércoles 22 de abril del 2020, en el análisis del Impacto del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del covid-19.

El presidente de la CIP solicitó a los asambleístas analizar el tema de contribuciones para garantizar la sostenibilidad de las empresas y no afectar la credibilidad de Ecuador. Afirmó también que estos recursos no irían al fondo de contribución sino a la cuenta única del Estado que continúa con gastos excesivos y que no ha cumplido con un plan efectivo de reducción del gasto público, monetización de activos o reducción de la masa salarial, señaló la Cámara en un comunicado.



“La carga tributaria de las empresas promedio se elevará significativamente con el 5% de contribución planteada, en especial en las medianas y grandes (cuya carga tributaria llegaría al 60%). Estas contribuciones se convierten en una exacción tributaria que no apunta a la sostenibilidad de las empresas que son fuentes generadoras de empleo, desarrollo y pago de impuestos", señaló Zambrano.

En el ámbito laboral, Zambrano afirmó que se debe respetar la seguridad

jurídica, por lo que se deben mantener vigentes los acuerdos ministeriales

expedidos por el Ministerio del Trabajo. Asimismo, dijo que el proyecto de ley pretende convertir a los acuerdos entre las partes en un acuerdo colectivo, lo que desnaturaliza la esencia misma del contrato individual del trabajo y se establecen requisitos excesivos, que no van a preservar el empleo.



“Necesitamos medidas de la relación laboral que permitan adaptar o mejorar a las situaciones actuales. Lo peor que puede suceder en el país este momento es el desempleo, para evitar esto se necesitan mejorar los textos propuestos para la ley”, enviada por el Ejecutivo la semana pasada.



Además, en la comparecencia se presentaron textos alternativos a los planteados por el Ejecutivo en varios artículos que tienen que ver con temas laborales, contrato especial y jornada reducida para de esta manera otorgar mejores posibilidades de mantener el empleo y evitar conflictos laborales en las industrias.