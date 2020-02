Inversión pública en Ecuador cae al mínimo en enero del 2020

LEA TAMBIÉN

El monto de inversión estatal tocó niveles mínimos en enero pasado. Ese mes el Fisco gastó apenas USD 33 millones en obra pública.

Si bien este desplome se viene dando desde el 2015, se trata de la cifra más baja registrada en los meses de enero de los últimos 10 años.



El primer mes del año puede ser muy pronto para evaluar si el Gobierno continuará con la tendencia de ajuste en este rubro, dijo el editor de análisis semanal, Alberto Acosta Burneo.



Pero el experto consideró que incrementar este tipo de transferencias es un reto que debe asumir el Estado para evitar tener un segundo año con contracción económica.

En el 2020 el Ministerio de Finanzas, de hecho, espera destinar USD 3 624 millones a proyectos; esto es, 400 millones más que el año previo.



El aumento es, incluso, parte de los compromisos establecidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en diciembre pasado.



El cumplimiento de esa meta depende de los ajustes que se realicen en otras variables del presupuesto, como salarios y bienes y servicios para mantener el Estado.



El gasto en nómina del sector público de enero pasado estuvo ligeramente superior a igual mes del año previo. Pese a ello, enero cerró sin déficit y con ingresos extras gracias a la reducción en las asignaciones a obra pública.



Pero la inversión es la que más empleo y dinamismo genera en la economía, y es de especial importancia para los pequeños negocios, según Cámara Nacional de la Pequeña Empresa (Canape).



El año pasado, las ventas de este segmento cayeron en casi todos los sectores, excepto alimentos, que creció alrededor del 1%, según cifras de ese gremio, que agrupa a 2 000 firmas en el país.



Marco Carrión, presidente de este gremio, cree que es necesario un “gran acuerdo” para impulsar la inversión privada y, con ello, compensar la contracción del rubro en el sector público.



La medida del Gobierno de subsidiar la tasa de interés para impulsar viviendas de hasta USD 90 000 es un paso positivo, comentó Henry Yandún, vocero del gremio Constructores Positivos.



La decisión podría generar inversiones privadas en vivienda por más de USD 1 300 millones. Para que esto se dé, el sector pide agilitar los trámites de aprobación de proyectos en los gobiernos locales.

Yandún cree que deben acelerarse las reformas legales para impulsar las alianzas público-privadas. “Hay proyectos atractivos para el sector como carreteras, donde la inversión se recupera vía peaje”.



Recaudación tributaria se redujo levemente



El cobro de impuestos en enero pasado fue de USD 1 569 millones y registró una leve reducción en relación a igual mes del 2019. La tendencia de caída en la recaudación se registra desde octubre pasado. El Gobierno espera que con la reciente reforma tributaria la recaudación crezca. Por ejemplo, desde este mes las firmas que facturan más de USD 1 millón deben hacer una contribución. A Daniel Baquero, economista de Cordes, le preocupa que la actividad económica se ralentice más “y eso derive en menor recaudación”.



El Fisco también espera USD 2 000 millones por concesión de activos al sector privado. “El único proceso que podría salir es Sopladora por unos 1 000 millones. Ojalá no se dé para que no se desperdicie ese bien. Esos recursos solo alcanzarían para un mes y medio de sueldos y eso no tiene sentido”, dijo el exministro Fausto Ortiz.



El pago de intereses de la deuda sigue subiendo



El monto que pagó el Estado por intereses de la deuda en enero pasado fue el más alto registrado en los meses de enero de los últimos 10 años. El rubro, que se ubicó en USD 351 millones, es posible que refleje el registro de operaciones de deuda a finales de diciembre, consideró el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz.



En los últimos meses de enero de los últimos años, el Fisco había optado por la emisión de deuda, algo que no ocurrió el mes pasado. Eso se debe al incremento del riesgo país que saltó de 803 puntos el 2 de enero pasado a 1 016 el 31 de ese mes.



El último desembolso de recursos del FMI del mes pasado dio algo de holgura a la caja fiscal; sin embargo, los siguientes desembolsos del organismo dependen de que el país cumpla con las metas, explicó Diego Olmedo, analista económico.



Gobierno espera reducir el gasto en salarios



La reducción del tamaño del Estado es uno de los compromisos del Gobierno con el FMI. Este año la meta es que se reduzcan los gastos por salarios en USD 300 millones y que se recorten USD 200 millones en gastos de bienes y servicios del Estado.



En enero, el Fisco destinó USD 650,3 millones a sueldos; aunque se registra un incremento de 4% frente a enero del 2019, el rubro está dentro de los USD 8 897 millones presupuestados para el año. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó que aunque la reducción de este tipo de gastos parezca leve, “se realiza un esfuerzo importante para revertir la tendencia de crecimiento del gasto de salarios, que anualmente había venido creciendo desde hace 10 años”. Si el Gobierno no hubiera realizado ajustes en el 2019, los egresos por salarios hubieran sido de USD 9 745 millones, pero fueron de USD 9 297 millones, dijo.



El coronavirus amenaza el mercado petrolero



El mes pasado, el Fisco recibió más ingresos por venta de petróleo, que mejoró su cotización por efectos del aumento de la tensión en Medio Oriente y la extensión del acuerdo de reducción de petróleo de la Organización de Países de Petróleo. Ecuador dejó de ser parte de este grupo de países desde el mes pasado.



La situación del mercado petrolero es clave para el Ecuador, cuyas finanzas públicas dependen en un 30% de los ingresos provenientes del sector hidrocarburífero.



Pero el buen escenario petrolero para el país podría cambiar. La emergencia sanitaria generada por el coronavirus en China amenaza con debilitar esa economía, la cual podría demandar menos petróleo.



La semana pasada, el West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para la venta del crudo local, cayó a USD 51,53, el nivel más bajo desde octubre pasado.