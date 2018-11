Mantienen cadena perpetua a hombre que mató a su esposa y lo publicó en Facebook en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Una corte de apelaciones en Miami mantuvo hoy, 28 de noviembre de 2018, la cadena perpetua al convicto Derek Medina, quien en 2013 mató a tiros a su esposa y después colgó la foto del cadáver en su cuenta en Facebook.

Medina había sido declarado culpable por un jurado en 2015 tras abatir a tiros a su esposa, Jennifer Alfonso, de 27 años y quien supuestamente lo amenazó con abandonarlo, tras lo cual publicó una foto del cadáver ensangrentado en su cuenta de Facebook junto a un mensaje en el que avisó que iría a prisión por asesinar a su esposa.



En el proceso judicial, Medina fue hallado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua, a pesar de que su defensa señaló que el asesino había sido durante años víctima de abuso y maltrato, y que durante la pelea ella lo amenazó con un cuchillo.



Tras la sentencia, la defensa criticó que la jueza Yvonne Colodny rechazó permitir el testimonio de un experto en "síndrome del cónyuge maltratado", pero en su decisión la corte de apelaciones señaló que no se ha encontrado evidencia de que Medina sufriera "ningún maltrato cíclico", según recoge el diario Miami Herald.



El tribunal de apelaciones desestimó también el argumento de la defensa que aludía a la agresividad de la esposa a causa de la droga sintética conocida como "sal de baño", si bien no se halló evidencia de que la mujer la hubiera consumido.



Medina no testificó en el juicio, por lo que el jurado nunca tuvo la oportunidad de escuchar por boca del acusado la versión de los hechos.



Boxeador aficionado, el hispano había asegurado en un video grabado por la Policía que actuó en defensa propia, que mató a su esposa porque llevaba soportando años de abuso y durante la pelea ella lo amenazó con un cuchillo.

En el proceso, la Fiscalía expuso en los argumentos de cierre que Medina mató a sangre fría a Alfonso, ya que tuvo tiempo de reflexionar mientras fue a buscar la pistola y regresó a la cocina, donde se encontraba su mujer.

Los hechos se produjeron en la vivienda de la pareja en el sur de Miami.