Cadáver de un agente de tránsito de Quito fue hallado en la madrugada en el sector de Monjas

El cadáver de un agente civil de tránsito, de 27 años, fue encontrado a las 03:10 de este jueves 2 de julio del 2020 en las calles Francisco Matiz y Línea Férrea del barrio Monjas Collacoto, ubicado en el oriente de Quito.

A esa hora, los vecinos descansaban en sus viviendas cuando sintieron la presencia de un carro de Medicina Legal que llegó al sitio para el levantamiento del cuerpo. Las luces de los patrulleros iluminaron la calle y los policías cercaron la zona por seguridad.



El jueves, a tempranas horas, la gente de ese lugar hablaba con recelo sobre lo que ocurrió. “Yo descansaba, solo sentí que llegó la Policía Nacional y no salí de la casa”, contó un vecino cuya vivienda se ubica al frente del sitio en donde estaba la víctima.



Los policías indicaron que patrullaban el sector cuando localizaron el cuerpo de un hombre, vestido con el uniforme de agente civil de tránsito, acostado sobre la calzada. Al revisarlo, notaron que no tenía signos vitales. Tampoco portaba documentos personales, por lo que se aisló el lugar y se coordinó con la central de radio para notificar el hecho.



Uno de los paramédicos que atendió a la víctima indicó que se desconocen las causas del deceso, pues no presentaba signos de violencia. Al sitio también llegaron los investigadores de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) y Medicina Legal para las pericias.



Luego arribaron otros agentes de tránsito. Revisaron el código del chaleco del fallecido y verificaron que se llamaba Jonathan M. Pertenecía a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) del Distrito La Delicia.



Luego se conoció que la motocicleta en la que laboraba el fallecido no había sido registrada luego de cumplir con su servicio. Al lugar también acudió un conocido de Jonathan M. Les explicó a los investigadores que, antes de morir, su amigo le contó que iba a reunirse con un allegado que recién salió de un centro de rehabilitación social. “Desde ese momento perdió cualquier tipo de contacto con el hoy occiso”, se informó en la Policía Nacional.



Pasado el mediodía de hoy, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) publicó un comunicado refiriéndose al incidente. “Los organismos competentes están determinando si su muerte se produjo por causas naturales u otra razón; sin embargo, el funcionario no presentó signos de agresión ni síntomas de covid-19 de acuerdo con los protocolos sanitarios de control”.

La AMT, expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Jonathan Daniel Morillo Quiroz, Agente Civil de Transito y transmite sentimientos de solidaridad por esta lamentable pérdida a sus familiares y allegados.



Señaló que como entidad impulsará las investigaciones necesarias para conocer las razones por las cuales el agente falleció en cumplimiento de su labor. “Por respeto a los familiares y amigos del fallecido, exhortamos a la ciudadanía que evite publicar y compartir noticias falsas sobre la muerte del servidor municipal”.