El cacique brasileño Raoni será dado de alta el sábado 24 de julio del 2020

Colíder-MT 19h. Último boletim médico do estado de saúde do cacique Raoni revelou q foram detectadas úlceras na endoscopia gastro-duodenal, sítio provável do sangramento, ora controlado. Sua evolução clínica tem sido satisfatória e aguarda-se o resultado da ressonância abdominal. pic.twitter.com/WYgf6WgV7o