Pasajeros de un bus fueron asaltados en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Pueblo Unido

Un autobús de servicio urbano que recorría la ruta Chillogallo – Cumbayá fue asaltado a las 20:40 de ayer, jueves 24 de octubre del 2018, en la avenida Simón Bolívar, suroriente de Quito. Así lo informaron los directivos de la compañía a la que pertenece ese vehículo.

“Es la segunda vez que me asaltan”, manifestó el conductor en una entrevista con este Diario. ¿Cómo ocurrió el hecho? Él contó que el vehículo se movilizaba, en sentido norte – sur, cuando tres hombres se subieron por la puerta posterior a la altura de Pueblo Unido.



Tras pasar el sector de San Martín, ellos comenzaron a atracar a la gente. Dos tenían cuchillos y otro una pistola, según testigos. De forma agresiva, les quitaron teléfonos celulares, mochilas, billeteras y carteras de los usuarios. No agredieron a los pasajeros. Luego huyeron.



El conductor dijo que el anterior robo ocurrió hace 20 días cerca de Guajaló. “En esa ocasión me agredieron con la pistola en la cabeza”.



No es el único caso, pues la noche del 19 de octubre del 2018 ocurrió otro robo en la avenida Simón Bolívar. Los pasajeros de una buseta que se dirigía a Cumbayá, el chofer y el ayudante fueron asaltados por tres armados.

Según testigos, uno de ellos se subió a la altura del Quicentro Sur y los otros en el sector de Pueblo Unido. El vehículo se movilizaba normalmente.



Cuando llegaron al puente peatonal del barrio la Lucha de los Pobres, los tres hombres sacaron sus armas y, con insultos, comenzaron a pedir las pertenencias.