Borrero, vicepresidente electo, confirma que su hijo fue vacunado en la fase 1, como gerente de hospital

Alfredo Borrero, vicepresidente electo de Ecuador, reconoció que su hijo sí fue vacunado en la fase uno de la estrategia de inmunización contra covid-19, que arrancó el primer día de marzo del 2021. Sus declaraciones se dieron en el marco de una entrevista otorgada este martes 13 de abril del 2021 en Ecuadoradio.

Borrero, quien es médico neurocirujano y académico, señaló que su hijo es gerente de un hospital en Cuenca. “Y mi hijo que también lo mencionaron trabaja como gerente en un hospital de Cuenca y hubo una decisión del Ministerio (de Salud) que a partir del 1 de marzo comienza la vacunación en fase uno, por lo tanto, cumplió con la disposición. Nunca nos hemos saltado la línea; nunca lo haremos”.



El vicepresidente electo y otros familiares también fueron mencionados en las listas de inmunizados. “Jamás me vacuné; hasta ahora no me he vacunado. Salieron familiares... eso es una mentira en relación a una hermana, a mí y a mi cuñado. Ellos recién tienen la cita el día de mañana (miércoles 14 de abril del 2021)”.

Tenemos sectorizado 3000 centros de salud públicos para que se dediquen a vacunar al menos a 30 pacientes por día por cada centro. ¡Estamos listos para empezar con el proceso de vacunación! #EncontrémonosPorLaSalud — Alfredo Borrero (@ABorreroVega) April 13, 2021

Borrero además ha mantenido reuniones con los proveedores de las fórmulas y espera negociar en firme cuando comience su gestión. “Me reuní con gente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para la financiación”.



En ese espacio también habló de un “macro plan” para transformar la salud pública en Ecuador y volver a una atención primaria. Lo fundamental es la pandemia de covid-19, comentó.



Para ello conformaron un equipo de expertos para que maneje la política del Plan Nacional. Lo hicieron, dijo, cinco meses atrás. Y mencionó que hay 3 000 centros de salud para que se dediquen a inocular al menos 30 pacientes diarios. Así se inmunizará “como piso a nueve millones de ecuatorianos. Vamos a vacunar a quienes lo necesiten”.

Hasta el sábado 10 de abril del 2021 se han administrado 274 160 primeras dosis y 183 300 segundas fórmulas. La aplicación de las vacunas comenzó el 21 de enero del 2021, es decir, en pocos días se cumplen tres meses del proceso. Hasta noviembre, según el gobierno, deberían llegar a 10 millones de ecuatorianos. Hasta el 20 de mayo, la meta, según el presidente Lenín Moreno, es dejar dos millones de personas inmunizadas.