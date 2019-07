Asambleísta del PSC desiste de juicio político a Verónica Espinosa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Boris Estupiñán, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), abandonó el pedido de juicio político que seguía con Mae Montaño (exCreo) en contra de Verónica Espinosa, exministra de Salud.

Estupiñán remitió un oficio a la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Johana Cedeño (AP), encargada de sustanciar esta causa.



"Me permito poner en su conocimiento que por razones de índole personal y familiar, no he podido asistir a varias de las diligencias y sesiones convocadas para tratar temas relacionados al juicio político en contra de la exministra", indicó en el documento.



Agregó que por ese motivo decidió "no continuar con su calidad de interpelante" y señaló que confía en que la Comisión "actuará de manera transparente y justa, velando siempre por los derechos legales y constitucionales de los ecuatorianos".



Montaño, de su lado, insiste en que la exministra debe ser censurada por incumplir funciones en ámbitos como garantizar la calidad de los insumos para la red de salud pública.



Espinosa, durante la presentación de pruebas de descargo, pidió que este proceso sea archivado por carecer de fundamentos. Ella cuenta con el respaldo del Ejecutivo.



La Comisión de Fiscalización retomó esta mañana el análisis y debate del informe sobre este juicio político.



Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión, manifestó que presentará un informe de minoría recomendando la censura de la exfuncionaria si el oficialismo plantea el archivo.



Además, Azuero dijo que el bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) analizará su continuidad en la coalición con Alianza País (AP), Creo y el Bloque de Integración Nacional.



El legislador remarcó que uno de los puntos del acuerdo consiste en fiscalizar desde la Asamblea sin interferencia de ninguna otra Función del Estado. A su juicio, hay pruebas suficientes para continuar el proceso contra Espinosa.