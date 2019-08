Bolsonaro finalmente aceptará ayuda extranjera para combatir los incendios en la Amazonía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está dispuesto finalmente a recibir ayuda externa para combatir los incendios en la Amazonía, a condición de que su Gobierno maneje los recursos, anunció el martes 27 de agosto del 2019 su portavoz, bajando el tono de una agria disputa con el mandatario francés, Emmanuel Macron.

El portavoz, Otávio Rego Barros, indicó además que el Mandatario está pronto a participar en una cumbre regional de países afectados, propuesta por Perú y Colombia.



“El Gobierno brasileño (...) está abierto a recibir soporte financiero de organizaciones e incluso de países”, siempre que esto “no ofenda la soberanía brasileña y el manejo de recursos esté bajo nuestra responsabilidad”, afirmó Rego Barros.



El lunes, el jefe de Gabinete, Onyx Lorenzoni, había anunciado el rechazo de la ayuda ofrecida por el G7 de las mayores potencias occidentales; y el martes por la mañana Bolsonaro condicionó la recepción de fondos a un pedido de disculpas de Macron, por lo que consideró “insultos” personales y agravios a la soberanía brasileña.



Poco antes del anuncio de cambio de postura, el Mandatario de ultraderecha se reunió con los gobernadores de los nueve estados de la región Amazónica -la mayoría de ellos de derecha y dos de su propio partido- que expresaron su preocupación por posturas de Bolsonaro que comprometen fondos vitales para la preservación de la mayor selva tropical del mundo.



Uno de ellos también destacó la importancia del Fondo Amazonía, financiado por Noruega y Alemania, actualmente paralizado por los cambios de gestión que el gobierno brasileño pretende introducir.

El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales Brasileñas (INPE) contabilizó 82 285 puntos de incendio desde enero hasta la tarde del lunes 26 de agosto del 2019 en Brasil. Foto: AFP



Rego Barros aseguró que la última decisión de Bolsonaro no podía interpretarse de ningún modo como un “retroceso”. “El Presidente no retrocede. Él avanza en dirección al bienestar de la sociedad”, explicó.



Cumbre regional



Bolsonaro acogió favorablemente la propuesta de Perú y Colombia de convocar una reunión de urgencia el 6 de septiembre en Leticia (triple frontera entre esos dos países y Brasil) para firmar un pacto y coordinar acciones en defensa de la Amazonía.



“Sí, [Bolsonaro] participará en esas actividades. La cooperación sudamericana en ese combate es esencial”, dijo Rego Barros.



Los datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales Brasileñas (INPE) contabilizan 82 285 puntos de incendio desde enero hasta el lunes por la tarde en Brasil, un 51,9% en la selva amazónica. La cifra total marca un aumento de 80% respecto al mismo periodo del 2018.



Cuestión de soberanía



“Primero, el señor Macron debe retirar los insultos contra mi persona. Primero me llamó mentiroso” y luego sostuvo “que nuestra soberanía en la Amazonía es una cuestión abierta”, dijo Bolsonaro por la mañana a periodistas que lo interrogaron sobre la posibilidad de que Brasil finalmente acepte la ayuda de USD 20 millones ofrecida por el G7 a los países afectados por los incendios en la región amazónica.



Macron se interrogó el lunes sobre la oportunidad de conferir un “estatuto internacional” a la selva amazónica, en caso de que “un estado soberano tomase de manera concreta medidas claramente contrarias al interés de todo el planeta”.



La Presidencia francesa había afirmado previamente que Bolsonaro “mintió” cuando se comprometió a respetar los compromisos de lucha contra el cambio climático.



La tensión bilateral tomó dimensiones personales, cuando Bolsonaro hizo el fin de semana un comentario en Facebook que terminaba con una risotada a un mensaje injurioso contra Brigitte Macron, primera dama de Francia. Macron calificó los comentarios de “extraordinariamente irrespetuosos”.



Los internautas brasileños inundaron las redes repudiando la actitud del Presidente con el hashtag #DisculpaBrigitte.