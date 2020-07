Bolivia adelanta aguinaldo de Navidad a adultos mayores por crisis de covid-19

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Bolivia anunció este martes 28 de julio del 2020 que adelantará a agosto el pago del aguinaldo de Navidad a miles de adultos mayores, tras haber decretado un estado de “calamidad pública” por el coronavirus.

“Vamos a adelantar el aguinaldo de la renta Dignidad” que se entrega en diciembre, dijo la presidenta interina Jeanine Áñez en un mensaje grabado de televisión, aunque no especificó el monto de la bonificación.



El ministro interino de Economía y Política Fiscal, José Abel Martínez, especificó luego en rueda de prensa que el bono beneficiará a unos 870 000 bolivianos mayores de 60 años que no reciban ninguna renta.



El pago de la renta Dignidad supone una erogación de 600 millones de bolivianos (unos USD 86 millones) y su financiamiento “está totalmente asegurado”, agregó el funcionario.



Áñez se quejó además porque el Congreso, dominado por el opositor Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, no avala un crédito de USD 327 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el pago de un “bono Salud” a unas tres millones de personas afectadas por la cuarentena en vigor desde marzo.



“Ya pasó más de una semana desde que hicimos el Bono Salud, pero la Asamblea del MAS todavía no libera el dinero para entregar ese bono a las familias. Por eso, hemos decidido entregar otra ayuda económica”, expresó en su mensaje.

Te quiero contar, que en el mes de agosto, los adultos mayores podrán cobrar el aguinaldo de la Renta Dignidad. A pesar de los bloqueos de la asamblea masista, seguimos trabajando por el bienestar de los bolivianos. pic.twitter.com/AeIrPRRIHB — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 28, 2020



El gobierno derechista decretó el lunes 27 de julio el estado de “calamidad pública” en todo el país, lo que le permite disponer de más recursos para enfrentar la pandemia.



Según la oposición, Áñez ya destinó el equivalente a USD 1 000 millones del Banco Central de Bolivia para atender la crisis.



Además, la oposición pidió un informe al gobierno sobre el destino de USD 1 350 millones que “recibió en más de seis créditos y ocho donaciones de entidades nacionales e internacionales” para enfrentar la pandemia, según la diputada del MAS Betty Yañiquez.

Con 11 millones de habitantes, Bolivia tiene más de 71 000 infectados con coronavirus y 2 647 muertos.