Cerca de 22 000 desparecidos se contabilizan en diez años de conflicto en Nigeria con Boko Haram

Cerca de 22 000 personas, en su mayoría menores, siguen desaparecidos tras diez años de conflicto en el noroeste de Nigeria entre el ejército y los yihadistas de Boko Haram, indicó este jueves 12 de septiembre de 2019 el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

Nigeria, un país de 190 millones de habitantes, registra “el mayor número de personas desaparecidas del mundo”, según el CICR.



“Un 60% de las personas de las que no se tienen noticias eran menores cuando fueron declaradas como desaparecidas”, indica el comunicado del CICR, publicado tras una visita de cinco días a Nigeria del presidente de la organización internacional, Peter Maurer.



“Miles de padres no saben si sus hijos están vivos o muertos. Es la mayor pesadilla de un padre”, declaró Maurer en una rueda de prensa en Lagos.



Cuando hay ataques del grupo yihadista Boko Haram o ofensivas del ejército, mucha familias quedan separadas y como no existe documentación civil ni sistemas de comunicación las personas desaparecidas son muy difíciles de encontrar.



Por otra parte “grandes zonas del territorio son totalmente inaccesibles al personal humanitario” en el noreste del país, indicó Maurer.



Naciones Unidas considera que cerca de dos millones de personas desplazadas por el conflicto no siempre pueden volver a sus casas.



Sin embargo el jefe del ejército, el general Tukur Buratai, dijo el martes en Abuya que los “terroristas” de Boko Haram han sido expulsados de Nigeria y que ya no controlan ningún territorio en el país.



En diez años, la insurrección yihadista y su represión en el noreste de Nigeria dejaron más de 27 000 muertos.



El lunes numerosos soldados nigerianos murieron en un ataque contra una base militar, reivindicado por la rama de Boko Haram afiliada al Estado Islámico (Iswap).