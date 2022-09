Blinken llega a Kiev en visita sorpresa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó este jueves 8 de septiembre de 2022, a Kiev en una visita no anunciada previamente, informa el portal ucraniano Ukrinform.

La visita coincide con el anuncio hecho desde la base militar de EE.UU. de Ramstein, en Alemania, por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, sobre una nueva partida de ayuda militar a Ucrania por USD 675 millones.

Ukrinform apunta, citando fuentes de la secretaría de Estado de EE.UU., que la administración del presidente Joe Biden ha autorizado un paquete extraordinario de ayuda y créditos por USD 2 O00 millones entre Ucrania y un total de otros 18 países.

President Putin and the Kremlin will not commit these systematic abuses with impunity. We are holding the perpetrators of these atrocities to account. The U.S. and our partners will not be silent. Ukraine and its citizens deserve justice. pic.twitter.com/1d5zSocUlf