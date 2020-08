18 binomios de primarias presidenciales van por alianzas

LEA TAMBIÉN

Una nueva fase del calendario de comicios generales del 2021 concluyó. Hasta las 18:00 de ayer, domingo 23 de agosto de 2020, se eligieron 18 binomios presidenciales, durante el período de elecciones primarias.

Ayer, SUMA, Libertad es Pueblo y el Partido Social Cristiano definieron a sus cartas para la contienda.



Desde mañana hasta el 3 de septiembre se abre el período para registrar alianzas. Si dos movimientos se unen para la contienda, la lista de candidatos que salieron de las primarias puede variar. Por ejemplo, alguien designado para la Asamblea, en alianza podría ser ubicado para la Vicepresidencia u otra dignidad.



La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó que eso está permitido por el reglamento de inscripción de candidaturas. “No hay impedimento, siempre y cuando las organizaciones políticas se pongan de acuerdo”.



Además, los aspirantes designados el fin de semana tienen 10 días para aceptar personalmente su precandidatura en diferentes sedes del CNE.

Atamaint explicó que es un trámite “indelegable”. Sin embargo, no todos los movimientos actuaron bajo esa disposición reglamentaria.



Centro Democrático, movimiento que agrupa al correísmo, eligió al binomio Andrés Arauz-Rafael Correa, a pesar de que el expresidente tiene una orden de prisión preventiva y fue sentenciado en dos instancias a ocho años de prisión por cohecho, en el caso Sobornos. Además, en su lista de asambleístas nacionales se respaldó a Pablo Romero, exjefe de inteligencia en el régimen anterior, quien fue condenado a nueve años de cárcel por el secuestro de Fernando Balda.



Tanto Correa como Romero deben aceptar sus precandidaturas en Quito, lo cual se complica, pues el primero permanece prófugo en Bélgica y el segundo está en prisión.



Enrique Menoscal, director del movimiento, argumenta que ninguno tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. Su estrategia será presentar un poder, para intentar completar el trámite de aceptación sin la presencia de los aspirantes.



Sin embargo, Atamaint reiteró que eso no es posible. La opción que les quedaría sería reemplazar esas designaciones para completar el trámite, pero la presidenta del CNE explicó que el reemplazo también debe haber participado en las primarias.



En el caso de Correa, para la Presidencia y Vicepresidencia también se inscribió el binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall, por lo que este último podría reemplazarlo.



Gustavo Larrea, Democracia Sí



Gustavo Larrea, exministro del anterior Gobierno y exdiputado, de 64 años de edad, es el precandidato presidencial de Democracia Sí, el movimiento que él lidera. Su compañera de fórmula es Alexandra Peralta, una economista que se define a sí misma como una “luchadora en proyectos sociales para el agro”.



Guillermo Lasso, Creo



Guillermo Lasso, exbanquero, de 64 años, y el médico cuencano Alfredo Borrero forman el binomio presidencial de Creo. Es la tercera vez que Lasso se postula a la Presidencia, dignidad por la que ya compitió en 2013 y 2017. Hace tres años Lasso fue superado con un 2,3% de votación por el actual presidente Moreno.



Lucio Gutiérrez, Sociedad Patriótica



Por tercera vez, el coronel (r) Lucio Gutiérrez, de 63 años, buscará regresar a la Presidencia, de donde fue derrocado por la denominada ‘rebelión de los forajidos’ el 20 de abril del 2005. Un primer intento lo hizo en el 2009 y otro en el 2013. Esta vez, su compañero de fórmula es David Norero, un abogado.



Fabricio Correa, Justicia Social



El binomio del movimiento Justicia Social es Fabricio Correa y Marcia Yazbeck. Correa, un ingeniero mecánico de 61 años de edad, logró visibilidad en la esfera política en el Gobierno de su hermano, Rafael Correa, del cual se ubicó entre los opositores en medio de un escándalo por contratos.



Yaku Pérez, Pachakutik



El movimiento Pachakutik apuesta por Yaku Pérez y Larisa Marangoni como sus precandidatos a la Presidencia. La designación se dio en medio de una división en la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Sin embargo, en la noche se confirmó que Marangoni declinó su postulación por ese grupo.



César Montúfar, Concertación



César Montúfar y Julio Villacreses formarán el binomio del movimiento Concertación. Antes de aspirar a la Presidencia, Montúfar fue candidato a Alcalde de Quito y quedó en tercer lugar el 2019. Fue diputado en el 2009. Tiene 55 años. Villacreses, en cambio, fue coordinador de la Comisión Anticorrupción de Manabí.



Isidro Romero, Avanza



El empresario y uno de los principales dirigentes de Barcelona Sporting Club, Isidro Romero, tiene el respaldo del movimiento Avanza como precandidato a la Presidencia de la República. Tiene 78 años y en 1996 fue diputado del PSC. Su compañera de fórmula es Sofía Merino, activista y consultora política.



Andrés Arauz, Centro Democrático



Con 35 años de edad, Andrés Arauz es el precandidato más joven a la Presidencia. Su compañero de fórmula será Rafael Correa. Tienen el respaldo de Centro Democrático. En el anterior Gobierno, Arauz ocupó varios cargos, fue ministro de Cultura y subsecretario de la Secretaría de Planificación.



Gerson Almeida, Ecuatoriano Unido



Gerson Almeida, de 46 años y fundador de la Iglesia Cristiana Ministerio Betel Casa Apostólica y experto en teología, es el precandidato presidencial de Ecuatoriano Unido. También ha representado a movimientos provida y profamilia en el país. Su compañera de fórmula es Martha Villafuerte.



Paúl Carrasco, Juntos Podemos



El movimiento Juntos Podemos seleccionó a su líder Paúl Carrasco Carpio y a Frank Vargas Anda como sus precandidatos para Carondelet. Por tres ocasiones, Carrasco, de 49 años, fue Prefecto de Azuay. En el 2016 lideró, junto con otros políticos, la unidad que buscaba enfrentar las elecciones presidenciales.



Ximena Peña, Alianza País



La asambleísta Ximena Peña y el exsecretario de Comunicación del correísmo, Patricio Barriga, fueron designados como el binomio presidencial de Alianza País (AP). Peña, una ingeniera comercial de 44 años, actualmente es la coordinadora del bloque oficialista. Lleva dos periodos como legisladora.



Guillermo Celi, SUMA



El movimiento SUMA plantea a Guillermo Celi y Verónica Sevilla como sus precandidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente. Celi, un abogado de 44 años, actualmente ocupa un puesto en la Asamblea. Fue procurador síndico del Municipio de Portoviejo. Antes, era catedrático.



Cristina Reyes, Partido Social Cristiano



Desde el 2009, tiene activa participación en la política del país. Ha ocupado puestos de concejal, asambleísta constituyente y legisladora. Con 41 años, Cristina Reyes tiene el respaldo del PSC para la Presidencia. Diego Salgado es su compañero de papeleta. Las primarias transcurrían al cierre de esta nota.



Esteban Quirola, Libertad es Pueblo



El precandidato a la presidencia por Libertad es Pueblo ocupó la Prefectura de El Oro en el 2014. Se trata de Esteban Quirola, un economista y empresario de 41 años. En las seccionales del 2019 buscó la reelección en el cargo de prefecto, pero fue derrotado por Clemente Bravo. Irá acompañado de Juan Carlos Machuca.



Miguel Salem, Fuerza Ecuador



Miguel Salem Kronfle, exsecretario general de la administración del Gobierno de Abdalá Bucaram, es el precandidato presidencial de Fuerza Ecuador. Fue legislador en 1996 y desde hace 40 años se dedica a actividades como empresario industrial. La fórmula la completa Gustavo Bucaram Ortiz, hermano de Abdalá.



Xavier Hervas, Izquierda Democrática



El Consejo Ejecutivo del Partido Izquierda Democrática (ID) eligió a Xavier Hervas como su precandidato para buscar la Presidencia de la República. El anuncio se oficializó pasadas las 20:45 de este domingo, 23 de agosto del 2020. Hervas, de 47 años, es un empresario guayaquileño, ingeniero en producción agroindustrial. Ha sido gerente de empresas del sector productivo.



Pedro Freile, movimiento Amigo



La fórmula del movimiento Amigo la integran Pedro José Freile y Byron Solís Figueroa, para buscar la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente. Freile es abogado, experto en contratación pública y proyectos. También tiene una licenciatura en ciencias políticas y habla con fluidez Inglés y Alemán. Además, ha colaborado con la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca).



Juan Fernando Velasco, Construye



El binomio presidencial del Movimiento Construye (ex Ruptura), en el cual militan los funcionarios de confianza del presidente Lenín Moreno, está integrado por Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Velasco está al frente del ministerio de Cultura desde el 28 de junio del 2019. Mientras que Ana María Pesantes es la directora ejecutiva del Observatorio y Promoción de la Economía violeta (OPEV).