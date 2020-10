Tres binomios presidenciales ya tienen inmunidad electoral; Consejo Nacional Electoral calificó su participación

LEA TAMBIÉN

Tres binomios presidenciales ya tienen inmunidad, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó su participación para los comicios del 2021. Son las candidaturas de Democracia Sí, de Izquierda Democrática y de la alianza Creo-PSC.

Otras 12 fórmulas presidenciales están a la espera de la calificación del CNE: 10 aún están en proceso de análisis y otras dos, en la etapa de subsanación. El período de inscripciones culmina hoy, 7 de octubre del 2020, a las 18:00.



El consejero electoral Luis Verdesoto confirmó que la inmunidad se sustenta en el ar­tículo 108 del Código de la Democracia. Dicha normativa establece que las candidatas y los candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde la calificación hasta la proclamación de resultados, salvo en casos de delitos flagrantes o sexuales, así como violencia de género e intrafamiliar.



Agregó que los demás binomios adquirirán inmunidad electoral una vez que sea calificada su inscripción. Ayer, 6 de octubre, el CNE receptó el registro de las tres últimas fórmulas presidenciales: Alianza País (AP), Pachakutik y Avanza.

La exlegisladora Ximena Peña y Patricio Barriga, secretario de comunicación de Rafael Correa, candidatos de AP. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Esas agrupaciones se sumaron a Construye, Sociedad Patriótica, SUMA, Unión Ecuatoriana, Ecuatoriano Unido y Centro Democrático, que están a la espera de sus informes técnicos antes de su calificación. En tanto, Amigo y Libertad es Pueblo estaban en la etapa de la subsanación.



Ximena Peña, precandidata presidencial de la lista 35, aseguró que no es candidata “oficialista” y dijo que su nominación la lanzaron las bases, para recuperar “el sueño con el que nació el movimiento, de construir un país con una economía solidaria para todos”.



Yaku Pérez, postulante por Pachakutik, hizo un llamado a la reconciliación y dijo que de llegar a Carondelet no gobernará “solo para los indios” sino para los 18 millones de ecuatorianos. “No a los odios, no a las venganzas”, apuntó.



Finalmente, Isidro Romero se presentó al CNE para inscribir su participación con el partido Avanza. Criticó los términos del acuerdo que suscribió el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ofreció “ocho motores productivos” para la reactivación.

El empresario Isidro Romero y Sofía Merino forman la dupla presidencial de Avanza para estas elecciones. Foto: cortesía

El CNE no aceptó al binomio de Juntos Podemos, porque fue eliminado del registro electoral. No obstante, la organización presentó la apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



En tanto, hasta el cierre de esta edición, no se había calificado ninguna lista nacional de asambleístas, tampoco para el Parlamento Andino. De acuerdo con datos del CNE, unos 300 ciudadanos habían aceptado sus precandidaturas para ser legisladores nacionales y otros 100 para ser miembros del parlamento regional.



Este escenario abre una nueva etapa dentro del calendario electoral. José Cabrera, consejero del CNE, explicó que se deberá calificar más allá del 7 de octubre a todas las listas que se han presentado, pero que no cuentan aún con los informes jurídicos respectivos o que están en la etapa de subsanación de documentos habilitantes.



Añadió que, en cuanto a la lista de asambleístas nacionales, no está inscrita oficialmente ninguna, porque hubo problemas con algunos de los candidatos y se les ha dado la oportunidad de que subsanen en 48 horas. “Lo mismo en parlamentarios andinos”.



El vocal Verdesoto, de su parte, explicó que todas las inscripciones que se recepten hoy, 7 de octubre, tendrán una respuesta final el próximo lunes, considerando los plazos para las objeciones y las subsanaciones.



“Ese listado (final de candidaturas) estaría listo el lunes; sobre eso caben los recursos ante el TCE, esa etapa -según el calendario- va hasta el 29 de diciembre”, explicó.



Dos de las listas que se deben analizar, según Verdesoto, son las de Centro Democrático y el PSC para el Parlamento Andino. Esto porque las legisladoras Verónica Arias y Cristina Reyes no renunciaron a sus curules para candidatizarse.



Argumentaron que la renuncia aplica para la siguiente elección. “Debemos conocer un informe técnico sobre esos criterios”, dijo Verdesoto.



Diecinueve binomios surgieron de las elecciones primarias; de ellos, tres ya están en firme. Otros doce, están en análisis o subsanación; uno fue eliminado (el del movimiento Podemos); y tres declinaron: PSC, Justicia Social y Fuerza Ecuador.