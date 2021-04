A 10 días del balotaje no se conoce si habrá pruebas de covid-19 para los miembros de juntas receptoras del voto

El Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolla este jueves 1 de abril del 2021 el simulacro técnico de la segunda vuelta de las elecciones generales. El ensayo se replicó a escala nacional, en 141 recintos considerados emblemáticos.

En Quito, el simulacro se realizó en el Colegio Central Técnico. Desde ahí, Diana Atamaint, presidenta del organismo, explicó que el ensayo se dividió en dos fases. En la primera, se medirá el tiempo de instalación de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), votación y escrutinio.



En un segundo momento, se probará el Sistema de Transmisión de Actas y Resultados. En el ejercicio participan 9 519 coordinadores electorales, 1 083 coordinadores de recinto y 3 335 electores. Estuvieron presentes representantes de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).



En el acto, las autoridades electorales dieron detalles de los preparativos para la segunda vuelta electoral, que se realizará el domingo 11 de abril. Atamaint señaló que se hizo el requerimiento al Ministerio de Salud para que se pueda aplicar pruebas rápidas de covid-19 a los miembros de las JRV, como ocurrió en la primera vuelta. Pero dijo que aún no han recibido una respuesta al pedido.



“Esperamos que se confirme si nuevamente se va a poder dar ese servicio. Con eso se identificó a personas que estaban contagiadas y así evitar el contagio”. Agregó que también se solicitó al Ejecutivo que se aplique las vacunas contra el coronavirus al personal electoral que “está expuesto todo el tiempo”.



El consejero, José Cabrera, explicó que en la segunda vuelta se podrá visualizar las actas de escrutinio en la aplicación CNE App, así como en la página web y en el repositorio para las organizaciones políticas. Dijo que, al ser una sola papeleta, se prevé que la información se empiece a ingresar a partir de las 18:00, pero no adelantó a qué hora se tendrían resultados.



Atamaint también mencionó que debido a las medidas que se han adoptado por el repunte de los casos de covid-19, en algunas sedes consulares del exterior no se podrán realizar las elecciones. Citó el caso específico de Chile, que entró en un confinamiento total y que incluso obligó a posponer unas elecciones previstas igualmente para el 11 de abril.



Señaló que con personal de la Cancillería se trabajará en los países donde hay medidas de confinamiento, para que se pueda otorgar salvoconductos a los ciudadanos ecuatorianos y que puedan acceder al voto.

En el balotaje Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) disputarán la presidencia de la República. El futuro Jefe de Estado asumirá funciones el lunes 24 de mayo.