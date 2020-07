Bali prevé reabrir sus puertas al turismo internacional en septiembre

LEA TAMBIÉN

La isla indonesia de Bali, muy afectada por la crisis de covid-19, se reabrirá en septiembre al turismo internacional, indicaron autoridades locales, en tanto la pandemia sigue avanzando en el archipiélago asiático.

Playas, templos y otros sitios turísticos de la isla, cuya población es predominantemente hindú, estarán accesibles para los turistas indonesios desde fines de julio, y para los extranjeros a partir del 11 de septiembre.



“Debemos continuar haciendo todos los esfuerzos posibles para enfrentar a covid-19 de la mejor manera y, al mismo tiempo, reanudar nuestras actividades por el bien de la comunidad”, indicó el gobernador de Bali, Wayan Koster, el domingo durante una ceremonia religiosa.



Esta isla del archipiélago del sureste asiático es muy apreciada por australianos y chinos, en particular, y desde que comenzó la pandemia a principios de este año ha visto reducirse drásticamente el flujo de turistas, llevando a muchos hoteles, restaurantes y operadores del sector al borde de la quiebra.



Indonesia cerró sus fronteras a los extranjeros no residentes desde marzo, para intentar contener la propagación del coronavirus.



Las autoridades de Bali no han precisado si en septiembre se autorizará la entrada a todos los turistas extranjeros o solamente a los provenientes de determinados países.



La isla regista 1 900 casos de infectados por coronavirus y 23 muertes, según cifras oficiales.



En toda Indonesia se constata un aumento constante de casos de covid-19, con casi 65 000 infectados y 3 241 muerte.