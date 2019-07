Bajas temperaturas continuarán hasta el 1 de agosto del 2019, según el Inamhi

LEA TAMBIÉN

Gran parte del Callejón Interandino (Sierra) registra descensos en la temperatura mínima, en especial en las localidades ubicadas sobre los 2 700 metros sobre el nivel del mar, donde los valores oscilarán entre 1°y 6°C., durante las madrugadas.

El fenómeno natural se registra desde la 01:00 del 29 de julio y se extenderá hasta 07:00 del 1 de agosto de 2019, según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

También existe la probabilidad que en las localidades más altas de la Sierra la temperatura disminuya hasta los 0°C o menos, favoreciendo la presencia de heladas los días 29 y 30 de julio. De igual manera, la temperatura en las localidades más altas de la región Amazónica (estribaciones de cordillera) oscilarán entre 12° y 15° C.



Este escenario responde a la pérdida de energía de la tierra (irradiación) en horas de la madrugada debido a la escasa cobertura nubosa y humedad, agregó el Instituto.



¿Qué puede pasar?



- Pérdidas en algunos cultivos en zonas por encima de 2 700 metros sobre el nivel del mar por heladas.



- Afectación al ganado no protegido de las temperaturas frías.



- Daños a las baterías de los vehículos y motores a diésel.



- Incremento de las enfermedades respiratorias y circulatorias.



- Hipotermia.





Recomendaciones:



- Tomar líquidos calientes para que mantenga la temperatura corporal.



- Comer frutas y verduras ricas en vitamina C como la naranja, el limón, la guayaba, fresas, ciruelas, pimientos, brócoli, entre otras.



- Al salir de un lugar caliente cúbrase la boca y nariz.



- Prestar atención especial a niñas y niños menores de 5 años, a personas adultas mayores.



- Apoye a personas en situación de calle que necesitan abrigo y atención ante las bajas temperaturas.