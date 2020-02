Avión militar colombiano trae también a 5 españoles y 3 mexicanos de Wuhan

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El avión militar que repatría a 15 colombianos de Wuhan ante la Covid-19 trae también a cinco ciudadanos españoles, tres mexicanos, dos chinos y una venezolana, informó este miércoles 26 de febrero del 2020 la canciller de Colombia, Claudia Blum.

"Por razones humanitarias, el Gobierno de Colombia también traslada a tres mexicanos y cinco españoles cuya repatriación se ha definido en coordinación con las autoridades de salud de sus respectivos gobiernos", dijo Blum en un vídeo divulgado por su despacho.



El avión, un Boeing 767, llegó este miércoles a Wuhan procedente de Corea del Sur y estuvo alrededor de tres horas en esa ciudad, donde "las autoridades de salud chinas y colombianas realizaron los análisis médicos pertinentes".



De allí partió a Mumbay (India), donde hizo una parada técnica y se dirigió a Madrid.



A esa ciudad llegará el jueves alrededor de los 07:30 hora española (06:30 GMT), donde hará otra parada técnica de unas dos horas tras la cual partirá a Bogotá.



Una vez aterrice en Bogotá, añadió Blum, "el Ministerio de Salud estará a cargo del tiempo de aislamiento preventivo de los connacionales, de sus familiares, de la tripulación y otros miembros de la misión bajo los más estrictos protocolos definidos para este tema".



"El Ministerio de Salud ha venido trabajando para asegurar que todos los procedimientos a desarrollar y atenciones que se brinden a quienes llegan de Wuhan tengan las máximas condiciones de bioseguridad para protegerlos a ellos y a la comunidad", detalló la canciller.



En la capital colombiana, los repatriados entrarán en cuarentena en la Villa Olímpica del Ministerio del Deporte, donde cada uno dispondrá de una habitación y no podrán interactuar entre sí durante 14 días para garantizar aislamiento y reducir riesgos de contagio si se llega a presentar sintomatología.



El avión militar -configurado en secciones aisladas para la tripulación, médicos y pasajeros- partió el sábado desde Bogotá a raíz de la Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus de Wuhan que ha causado 2 715 muertes y tiene 78 064 casos confirmados.



El Ministerio de Salud cambió el lunes de bajo a moderado el nivel de riesgo de que el coronavirus Covid-19 llegue a Colombia ante los más recientes contagios en Europa y otras partes del mundo.



Las autoridades de salud de Colombia no han reportado todavía ningún caso.