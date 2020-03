Autoridades del CNE se dan 48 horas de plazo para aprobar el calendario de las elecciones 2021

LEA TAMBIÉN

La tercera no fue la vencida. Este martes, 10 de marzo del 2020, sesionó el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) para tratar, entre otros puntos, el calendario de las elecciones presidenciales y legislativas del 2021.

Luis Bonifaz, coordinador de procesos electorales- quien asumió el cargo a principios de marzo- leyó la propuesta de calendario que se delineó conjuntamente con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



El vicepresidente, Enrique Pita, cuestionó que no se hayan tomado en cuenta las observaciones que planteó, como incluir la fecha de inicio de los consejos consultivos de las organizaciones políticas, los plazos de las auditorías a los sistemas informáticos que se estipularon en las reformas al Código de la Democracia, la designación de los miembros de las juntas electorales del exterior, entre otros puntos.



Según la presidenta, Diana Atamaint, algunos procesos mencionados por Pita son actividades ordinarias del CNE y no necesariamente deben estar incluidos en el calendario. Sin embargo, precisó que todos esos plazos sí constan en el plan operativo electoral y otros cuerpos normativos.



El consejero de minoría, Luis Verdesoto, cuestionó el calendario propuesto y pidió que el CNE considere la difícil situación económica que atraviesa el país. Criticó que sea un proceso electoral “tan largo” y señaló que esa “incertidumbre electoral” podría incidir en factores de la economía. “Ecuador requiere sensibilidad para acortar plazos tomando en cuenta la recesión, un calendario más sobrio, barato”, señaló. Incluso, presentó una propuesta de cronograma alternativo para que sea considerado en el Pleno.



En una actitud mediadora, pocas veces vista en sesiones plenarias, la consejera Esthela Acero, que casi siempre respaldó las decisiones del bloque de mayoría, propuso suspender la votación del calendario y volver a tratar el tema dentro de 48 horas.



Después, el consejero José Cabrera mocionó aprobar el calendario y “comprometerse” a incluir las fechas solicitadas por el vicepresidente Pita. Sin embargo, esa segunda moción no pasó.



La titular del CNE dijo que el país necesita certezas sobre el calendario electoral y que las fechas propuestas surgieron de un análisis técnico. “No nos pongamos la soga al cuello, no queremos que vuelva a haber retrasos en la entrega de credenciales, porque no hubo tiempo suficiente para sustanciar”, manifestó la Presidenta.



Finalmente, el planteamiento de Acero contó con el respaldo de Pita y Verdesoto, sumando tres votos a favor. Atamaint se abstuvo y Cabrera votó en contra.



Tampoco se logró aprobar el proyecto de resolución para declarar el inicio del proceso electoral. Pita criticó los términos utilizados en el texto y observó presuntas inconsistencias con la normativa. La titular, Diana Atamaint, presentó una propuesta de resolución alternativa, pero no fue considerada.



Nuevamente Acero propuso suspender el punto y volverlo a tratar dentro de 48 horas. La votación se repitió. A favor: Acero, Pita y Verdesoto. Cabrera, en contra y abstención de Atamaint.



“Es necesario que tengamos los cinco votos a favor, Ecuador necesita los cinco votos”, señaló Acero, quien no concede entrevistas a los medios de comunicación.



Dentro del orden del día, se aprobó, con voto unánime, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación. Los consejeros se comprometieron a conformar una comisión con delegados de todas las autoridades, para tomar decisiones en esos ámbitos.



Además, se aprobó el informe de verificación de firmas del Comité por la Institucionalización Democrática, que busca tramitar una reforma parcial a la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). En el informe, que se aprobó con voto unánime, se validaron 173 661 rúbricas.