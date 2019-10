Un australiano logra que se reconozca 'Palestina' como su lugar de nacimiento

LEA TAMBIÉN

Un australiano que llegó al país oceánico deportado junto a su familia durante la Segunda Guerra Mundial logró que las autoridades reconozcan oficialmente que su lugar de nacimiento fue el Mandato Británico de Palestina.

Eberhard Frank nació en Jaffa en 1940, en el seno de una familia alemana que pertenecía a la Sociedad del Templo, una secta protestante que se había afincado desde mediados del siglo XIX en Haifa, Jaffa y Sarona, lugares que estaban bajo el dominio otomano y después pasaron a manos británicas.



Frank, quien tiene la ciudadanía australiana desde la década de 1950, inició en marzo una batalla legal contra el Ministerio de Exteriores de Australia tras notar que en los documentos de solicitud de renovación de su pasaporte constaba que su país de nacimiento era "sin especificar".



"Mi país de origen no estaba listado correctamente. Sin especificar no es el nombre de mi país de origen. Palestina es mi país de origen", dijo a Efe el jubilado de 79 años, quien consideró que la forma en que se registró su lugar de nacimiento era "un asalto" a su dignidad.



Su primer pasaporte australiano, que le fue expedido en 1974, indicaba que su lugar de nacimiento era Jaffa, Palestina, y aunque desde 1998 los documentos de viaje australianos ya no muestran el país de origen, esta información sí se incluye en los registros oficiales.



Indignado, Frank llevó el caso al Tribunal Federal tras varios intentos fallidos de diálogo con el Ministerio de Exteriores, encargado de tramitar los pasaportes, así como la intervención de la Comisión Australiana de Derechos Humanos en defensa de su caso.



La batalla legal terminó en agosto con un acuerdo en el que el ministerio aceptaba incluir en sus registros oficiales que el lugar de nacimiento de Frank fue el Mandato Británico de Palestina.



También se creó un código específico para este caso en el sistema de tramitación de pasaportes, en el que Australia registra como "XXX" (sin especificar) a países que no reconoce como Estado, caso de Palestina.



Este nuevo código se aplicará a los nacidos en el Mandato Británico de Palestina antes del 15 de mayo de 1948, fecha en la que expiraba el mandato, precedida un día antes por la creación del Estado de Israel.



La victoria legal no ha satisfecho a Frank, residente en Adelaida, que planea dar un paso más para lograr que la mención en los registros sea solamente "Palestina".



"Quiero llamar la atención con mi pequeño acto a los problemas de los palestinos, quienes tienen el derecho a gobernarse a sí mismos y a ser reconocidos como cualquier otro país", precisó este activista de la Asociación Australiana de Amigos de Palestina.



Frank, que en 2016 hizo su única visita a los territorios palestinos para conocer de cerca la situación en Gaza y ver la casa de su abuelo, salió de su tierra natal cuando era un bebé junto a su familia y a otro medio millar de templarios que fueron deportados a Australia en 1941.



Los templarios (miembros de la Sociedad del Templo) junto a otros alemanes fueron recluidos en un campo en Tatura, en el estado de Victoria, en el sureste del país, hasta 1947.



Tras el cierre del campo, la mayoría de ellos se estableció en Australia al no poder regresar a Palestina, según el portal de la Sociedad del Templo de Australia.