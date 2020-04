Aumenta el número de vehículos en las calles de Quito, pese a las restricciones por la propagación del covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“No es una percepción ciudadana es una realidad. Hay un aumento en la carga vehicular de la ciudad”. Así lo afirmó Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), durante un operativo de control que se realizó la mañana de este miércoles 29 de abril del 2020, entre las avenidas Patria y Amazonas, en el centro norte de Quito.

La presencia de más automóviles en las calles tiene una explicación -dijo Aguirre- “La gente está haciendo mal uso de los salvoconductos. No puede ser que haya tantos médicos o personas que se dediquen a la cadena productiva”.



Durante el operativo, este Diario pudo constatar que las personas circulaban en sus automóviles con salvoconductos que no justificaban su presencia en las calles.

Controles vehiculares y de salvoconductos en la avenida Patria, centro de norte de Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Los automotores tenían la autorización para el transporte de personas pero circulaban con material médico y documentos en los que el nombre del ciudadano que acompañaba al conductor no coincidía con la del acompañante. Uno de los casos más llamativos fue el de un hombre -médico de profesión- que no tenía licencia de conducir y que, según el registro de la Policía, nunca había obtenido el documento.



Aguirre agregó que las personas olvidan que el salvoconducto no es un pasaje para circular libremente por la ciudad. “La gente lo está utilizando para irse al banco o para llevarle comida a sus familiares y esa no es la función del documento. Tiene que estar acompañado de una factura, de una guía de remisión, o de la orden de un pedido, si la persona es parte de la cadena productiva”.

Controles vehiculares y de salvoconductos en la avenida Patria, centro de norte de Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



La AMT se ha ubicado entre las zonas más conflictivas de Quito, los exteriores de los mercados y supermercados. Entre los sectores con mayor carga vehicular están las avenidas Mariscal Sucre y Maldonado, en el sur y la av. Naciones Unidas, Carapungo y Calderón, en el norte.



En relación al control en las calles secundarias y barrios periféricos de la ciudad Aguirre explicó que son móviles y duran en promedio una hora porque los ciudadanos ya saben dónde están los controles y pasan la voz. Al momento la AMT cuenta con 1900 agentes, pero al día solo trabajan con 1 100.



“Cuando comienza el toque de queda la competencia del control pasa a la Policía Nacional, pero nosotros seguimos trabajando porque hay casos de carros mal estacionados o personas que están en estado etílico”.