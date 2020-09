El Metro de Quito costará USD 27,6 millones más de lo establecido

LEA TAMBIÉN

La mañana de este martes 8 de septiembre del 2020, el Concejo Metropolitano de Quito conoció el informe de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito sobre los recursos adicionales que requiere para el cierre de la primera línea del sistema. El presupuesto inicial del contrato se fijó en USD 2 009 millones, pero ahora hay modificaciones.

Raúl Talavera, en representación de la gerencia técnica del consorcio que construye la obra, indicó que el proyecto tiene un avance físico del 95,13%.



La obra tiene un costo de USD 1 538 millones, de los cuales se ha planillado 1 428 millones. Talavera dijo que la revisión de precios permite establecer una actualización de los costos.



Dijo que desde el arranque de la obra en el 2016 han ocurrido situaciones no previstas que se han debido realizar para garantizar el desarrollo del proyecto. La mayor parte de ellas ocurrieron entre en el 2017 y 2018, que es cuando se ejecutó el grueso de la construcción.



Los costos adicionales suman cerca de USD 95 millones. Principalmente, por tres causas. La primera tiene que ver con la movilización y tratamiento de tierras de excavación.



En un inicio, estaba previsto que los tres millones de metros cúbicos de tierras que saldrían de la excavación del túnel fueran llevados a la escombrera El Troje, en el sur, y al parque Bicentenario, en el norte. Pero no fue posible culminar así la operación. Estaba planificado que la tierra fuese dispuesta en el Bicentenario para levantar desniveles a lo largo del parque, pero según explicó Talavera, la cantidad de volquetas que llegaban al parque sobrepasó la capacidad de construcción de los desniveles.



Por otro lado, en El Troje ocurrió un accidente y la escombrera se cerró. De modo que se debió llevar el material a una cantera en Píntag y darle tratamiento, lo que encareció el proceso en USD 35,26 millones.



La segunda causa más importante para el aumento del precio en la construcción del Metro tiene que ver con la contaminación de hidrocarburos que se encontró en el entorno de la Estación La Pradera, lo que generó un aumento de USD 14,78 millones.



El tercero tiene que ver con un cambio en el diseño de la estación de la Universidad Central, dado que la institución se negó a permitir que se use parte de su predio para la construcción, lo que generó un valor adicional de USD 8,31 millones.



Además hubo otros rubros como mejoras en el sistema contra incendios, escaleras mecánicas adicionales, desvío y reposición de colectores, entre otros.



Talavera indicó que se han optimizado los recursos y se ha logrado solventar varios de los gastos extra, con ahorros en otra áreas, sin embargo, hace falta 27,6 millones para finalizar la obra.



Los concejales dieron a conocer sus preocupaciones y observaciones sobre el problema financiero del Metro. Por ejemplo, dijeron que se debería buscar a los responsables tanto del accidente de El Troje, como de la contaminación del suelo de la Pradera con hidrocarburos, y que ellos deben asumir esos costos.



Finalmente, luego de cuestionar varios de los datos presentados, el Concejo Metropolitano exhortó al alcalde Jorge Yunda que solicite de manera urgente a la Contraloría General del Estado que inicie un examen especial completo precontractual, contratación, ejecución de obra, administración y fiscalización de Metro.

Además solicitó al Gerente General del Metro, Édison Yánez, un informe detallado del proyecto, incluyendo el contrato de fiscalización y administración.