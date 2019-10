Atención médica en hospitales empezó a normalizarse en Quito, tras cese de manifestaciones

LEA TAMBIÉN

En Quito, el trabajo en hospitales se desarrolló con normalidad, la mañana de este lunes 14 de octubre del 2019. Los pacientes asistieron sin percances a sus citas agendadas previamente en las casas de salud, luego de registrarse un alto número de personas que no asistieron, producto de las manifestaciones en contra de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, el 1 de octubre.

Después de su consulta médica, Martha y su mamá María salieron satisfechas del área de gastroenterología del Hospital General Quito Sur, del Seguro Social. “Los médicos nos atendieron con normalidad; no hubo demoras”, señaló la mujer de 45 años.



Para trasladarse vinieron en un vehículo particular, por lo que no les tomó más de 30 minutos. “Logramos llegar y no perdimos la cita”, menciona.



Sin embargo, recuerdan los problemas de movilidad que sintieron el pasado jueves 10 de octubre del 2019. Ese día no lograron salir con su automotor, por los cierres viales, por lo que tuvieron que caminar y tomar camionetas para cumplir con la cita. “No queríamos perder el turno”, dice María.



Ese día –relata Martha- no hubo mucha gente y la atención fue rápida. “El problema era movilizarse”.



En el hospital se atiende un promedio de 1 000 turnos diarios, en las 36 especialidades, y cuenta con 161 profesionales de la salud. Durante las jornadas de manifestaciones hubo un ausentismo del 53%, es decir, 530 personas no llegaron a sus citas.



En esta casa de salud ya se comenzaron con los reagendamientos para garantizar la salud de todos los afiliados y pensionistas. A ellos se les atenderá los sábados 19 y 26 de octubre del 2019. Durante las manifestaciones se dio prioridad a la atención de servicios como el área de diálisis.



Una situación similar ha ocurrido en otras casas de salud como el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), del Seguro Social. En este espacio el ausentismo estuvo entre el 27% y el 42%, en todos los días de paralizaciones y movilizaciones, es decir, desde el jueves 3 hasta el jueves 10 de octubre del 2019. Allí también se organizan para reagendar a los asegurados.



La atención médica en establecimientos de salud -regidos por el Ministerio del ramo- como el Hospital General Enrique Garcés, ubicado en el sector sureño de Chilibulo, también se desarrolló sin mayor inconvenientes, la mañana de este lunes 14.



Sin embargo, en los días de manifestaciones sí hubo ausentismo, por lo que se están organizando para reagendar a quienes no llegaron a sus citas. Los pacientes deberán acercarse los sábados: 19 y 26.

En casas de salud privadas como el Vozandes, ubicado en el norte de la urbe, las atenciones por consulta externa se cumplieron con normalidad. Todos los servicios están 100% operativos en esta casa de salud, se informó.