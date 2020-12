69 aspirantes a jueces de la Corte Nacional dieron los exámenes teóricos

Los aspirantes a magistrados de la Corte Nacional rindieron el sábado 12 de diciembre del 2020 la prueba teórica. El examen es parte de la fase de oposición del concurso para ocupar las 16 vacantes que hay en el alto Tribunal.

Los 69 postulantes realizaron el examen de forma simultánea en cuatro salas del edificio matriz del Consejo de la Judicatura (CJ) y en el auditorio del Complejo Judicial Norte. Ambos ubicados en Quito.



El pasado 8 de diciembre se publicó el cuestionario en la página web de la Judicatura. Los concursantes fueron notificados 72 horas antes de la prueba, para que puedan prepararse, pues fueron 3 000 preguntas sobre Derecho.



El cuestionario fue elaborado por un Comité de Catedráticos, integrado por profesionales del Derecho, expertos en el área Penal, Civil, Administrativo, Laboral, Niñez y Familia, Constitucional y DD.HH.



Antes de que los postulantes inicien el examen, Pedro Crespo, director de la Judicatura, aseguró que las preguntas fueron encriptadas desde el inicio de su elaboración hasta su publicación. “Ningún particular, ni servidor del Consejo de la Judicatura tuvo acceso a ellas”.



Además sostuvo que no se han producido irregularidades en este concurso público. “Aceptamos que hubieron ciertas falencias, pero todas fueron corregidas”. El funcionario aseguró que este proceso “se realiza con absoluta transparencia”.



Desde julio pasado, cuando se inició el concurso hubo cuestionamientos de veedores y postulantes, tras presentarse fallas técnicas en el sistema informático de la entidad.



Luego de la prueba teórica, cada aspirante recibirá los resultados impresos y podrán impugnar las calificaciones, sino están conformes. La siguiente fase del concurso consistirá en un examen práctico, en el que deberán resolver un caso simulado.



En noviembre, los postulantes también se sometieron a una evaluación psicológica. Fausto Murillo, vocal del CJ, indicó a este Diario que de los 96 aspirantes que aprobaron la etapa de méritos, cinco no pasaron la valoración psicológica y 14 fueron descalificados por no presentarse.



Está previsto que la selección de jueces nacionales termine el 6 de febrero del próximo año.