Así puedes denunciar en línea el uso indebido de tus datos personales en Ecuador

Desde ahora las personas podrán denunciar el uso indebido de su información con la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP). La institución habilitó un formulario en su página web donde las personas pueden reportar posibles incumplimientos a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

Denuncias recibidas

El Formulario para la presentación de Denuncias en línea está disponible desde el 15 de julio. Desde entonces, se han recibido alrededor de 600 denuncias, de las cuales 380 corresponden al sector financiero, gestores de cobranza y casas comerciales. La mayoría de los casos está relacionados al uso indebido de datos personales para contactar a familiares, amigos o compañeros de trabajo de personas con deudas.

Las denuncias provienen principalmente de provincias como Pichincha, Guayas, y Azuay.

Recuerde que la Superintendencia no atiende casos relacionados con llamadas insistentes o cobros realizados en horarios indebidos.

Cómo denunciar

Todos los ciudadanos en Ecuador tienen derecho a conocer cómo una empresa obtuvo sus datos, la finalidad de su usa y el pedido de rectificación o eliminación cuando corresponda.

Sin embargo, el reclamo primero debe ser dirigido ante la empresa responsable, y sino hay una respuesta favorable o satisfactoria en un plazo de 15 días, la denuncia puede ser elevado ante la entidad de control.

Qué puede denunciar

La denuncia puede realizarla en https://servicios.spdp.gob.ec/denuncia donde encontrará el formulario en línea en el deberá especificar el tipo de denuncia:

No me explicaron para qué usarían mis datos

Usaron mis datos para algo distinto

Me pidieron demasiados datos

Están usando demasiados datos sobre mí

Compartieron mis datos sin autorización

Mis datos quedaron expuestos

Usaron mis datos sin permiso

Recibo publicodad no autorizada

Usted puede denunciar qué tipo de información estuvo involucrada, como: su nombre, teléfono, correo electrónico, cédula, pasaporte, información bancaria, contraseñas, información médica, fotografías, información de niños o adolescentes, información sobre religión, información laboral y más.

En el formulario debe además precisar cuántas personas más estuvieron afectadas, brindar detalles de lo ocurrido, las consecuencias de esta situación y los datos del denunciante.

Denuncias por uso de datos personales; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántas denuncias ha recibido la Superintendencia de Protección de Datos Personales desde que habilitó el formulario?

Desde el 15 de julio se han recibido alrededor de 600 denuncias, de las cuales 380 corresponden al sector financiero, gestores de cobranza y casas comerciales.

La mayoría de estos casos está relacionada con el uso indebido de datos personales para contactar a familiares, amigos o compañeros de trabajo de personas con deudas. Las denuncias provienen principalmente de Pichincha, Guayas y Azuay.

❓ ¿Qué tipo de casos pueden denunciarse ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales?

Se pueden denunciar situaciones como el uso de datos personales sin autorización, la difusión no autorizada de información, la exposición de datos, la recopilación excesiva de información o el envío de publicidad no autorizada.

El formulario permite reportar, entre otros casos, cuando no se informó la finalidad del uso de los datos, cuando estos fueron utilizados para un propósito distinto al autorizado o cuando fueron compartidos sin consentimiento.

❓ ¿Cuál es el procedimiento para presentar una denuncia por uso indebido de datos personales en Ecuador?

El afectado debe presentar primero un reclamo ante la empresa responsable y, si en un plazo de 15 días no obtiene una respuesta satisfactoria, puede denunciar el caso ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales.

La entidad habilitó un formulario en línea para reportar posibles incumplimientos a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, pero exige que previamente se haya agotado el reclamo directo con la empresa involucrada.

❓ ¿Qué información personal puede incluir una denuncia por vulneración de datos?

La denuncia puede involucrar datos como nombre, teléfono, correo electrónico, cédula, pasaporte, información bancaria, contraseñas, datos médicos, fotografías, información de niños y adolescentes, religión o información laboral.

Además de identificar el tipo de información afectada, el denunciante debe indicar cuántas personas resultaron perjudicadas, explicar lo ocurrido, detallar las consecuencias y proporcionar sus datos personales.

❓ ¿Qué casos no atiende la Superintendencia de Protección de Datos Personales?

La entidad no tramita denuncias relacionadas únicamente con llamadas insistentes o cobros realizados en horarios indebidos.

Su competencia se centra en posibles vulneraciones a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, por lo que las reclamaciones deben estar vinculadas al tratamiento, uso o divulgación indebida de información personal.

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