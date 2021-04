'El asesor del Ministro de Salud me pidió trasladar 890 vacunas a la Fiscalía; no constaban en el plan': Manolo Santillán, excoordinador de Quito

El médico Manolo Santillán, quien fue el quinto coordinador de Salud de la Zona 9, en Quito, en este mes, fue separado del cargo este miércoles, 21 de abril del 2021. En una entrevista con EL COMERCIO, habla de las presiones que ese día supuestamente recibió para trasladar vacunas contra covid-19, destinadas a inmunizar a adultos mayores en el Centro de Exposiciones Quito, hasta la Fiscalía General del Estado.



Ayer hubo quejas de familiares de adultos mayores; aseguraron que tuvieron que esperar de pie y en la lluvia, mientras personal de la Procuraduría General del Estado accedió sin problemas a la vacunación. El Ministerio le endosa a usted el problema. ¿Qué paso?



Más o menos a las 09:00 de ayer recibí una alerta, había un comunicado del Ministerio, decía que había que vacunar en la Fiscalía General del Estado. Y revisé, teníamos un documento para inmunizar a la Procuraduría. No había ninguna documentación para hacerlo en la Fiscalía y me llamó (por teléfono) Juan Iturralde, asesor del ministro (de Salud, Camilo Salinas). Yo le dije que necesitaba una disposición porque solo tengo un documento de Procuraduría y no de la Fiscalía. Me respondió 'no doctor, todo está coordinado, por favor mueva las dosis'. Conversé con mi equipo y con epidemiología, los responsables de la vacuna, y me dijeron que no se podía sin una disposición, no estaban programadas. No podemos programar mientras no estén en primera línea y primera fase, que se consideran vulnerables, con enfermedades catastróficas y mayores de 65 años, previo agendamiento de CNT, que cuadra las citas. Entonces CNT tenía un agendamiento programado para ese día. No podía mover las dosis.



¿Cuántas dosis le pedían para la Fiscalía?



Me pedían 890 dosis para la Fiscalía. Al ver la magnitud me acerqué personalmente al mediodía a la Fiscalía, para revisar cómo era el asunto. Se requieren áreas abiertas o amplias, con ventilación, sitios de entrada y salida, baterías sanitarias, espacio para registro de vacunados y para la recuperación, además externamente debe haber una ambulancia, para atención. Fui y vi que solo tenían el auditorio; les dije que no se podía vacunar allí, y que tendrían que trasladarse al Centro de Exposiciones Quito. Pero vi las colas desde el auditorio de la Fiscalía hasta la avenida Patria, les repetí que requería el documento (que respalde el pedido que me hacían).



¿A quién más le pidió el respaldo para trasladar vacunas hasta la Fiscalía General del Estado?



Me llamó la viceministra Sarita Berrones, tuvimos varias conversaciones y me dijo ‘doctor está garantizado, ya sale el Quipux’. Estuvimos dos horas y media (esperando) y y nunca llegó el documento, eso no se demora ni 20 minutos. Pero me presionaban; el asesor del ministro Juan Iturralde me dijo ‘doctor van a volar cabezas aquí’; obviamente uno se pone nervioso ante la amenaza. Así que les pedí contar cuántos vulnerables y de más de 65 años había en la Fiscalía, porque la normativa me permite eso. Eran 160 personas, les comuniqué que a esas personas podríamos vacunar y claro, salió una persona asesora de la Fiscalía y me dijo que ese no era el arreglo que habían hecho con el señor ministro. ‘Hoy vacunamos a todos aquí’. No quise discutir. Simplemente dije si no tengo la disposición, yo no vacuno. Encima de eso tuve que movilizar personal, que estuvo en el Centro de Exposiciones Quito y en otros lugares de vacunación, por eso se aglomeraron, porque faltaban vacunadores, me tocó movilizar esas brigadas a la Fiscalía. El Ministerio no tiene personal.



¿Cuánto personal tiene la Coordinación de la Zona 9, Quito?



El Ministerio no tiene personal, en la zonal Quito tenemos 73 brigadas, tres vacunadores en cada brigada. Cada brigada vacuna más o menos 96 personas; traerme para la Fiscalía unas cinco o seis brigadas significaba dejar de vacunar en el Centro de Exposiciones Quito. Pero esa fue la disposición verbal, me dijeron 'mueva lo que tenga que mover'; decidimos mover el biológico (vacunas) para 160 personas. Me obligaron a mover esas dosis. Me fui a ver cómo estaba el Centro de Exposiciones Quito, tipo 15:30, y todo estaba organizado, no había personas afuera, todo el personal trabajando, todo fluía normal, tengo fotos. Envié a la viceministra la información y me fui a la Coordinación Zonal. Esa tarde yo tenía una reunión con el Rector de la USFQ para hacer un cronograma de vacunación macro para Quito; desde el lunes próximo el plan era poner 30 000 vacunas diarias, ahora administramos 6 000 diarias.



¿Qué ocurrió?



Cuando yo estaba trasladándome a la USFQ recibí una alerta de que había sido desvinculado. Regresé para retirar mis cosas. Quiero que quede claro que se trató de una desvinculación; no es destitución como pone el ministro en las redes sociales. Para que haya destitución debe haber una acción sumaria o un proceso judicial. En el documento se lee que quedé desvinculado como coordinador de la Zona 9, dice se le agradece por sus servicios. Enseguida escribí y envié un documento en el que justifico mi accionar, nadie me había dado un papel autorizándome que debía sacar 890 dosis, dejé claramente explicado por qué se mandaron las dosis a la Fiscalía y fue mi descargo. Lo envié por el Quipux, que es el sistema gubernamental de comunicación. Me desvincularon porque me negué a vacunar a personas que no son de la primera línea, que no estaban agendadas porque si hubiera habido una organización, un proceso coordinado en el que se me decía que había vacunar a la Fiscalía, a lo mejor con el contingente desde el lunes podíamos hacerlo, pero no de esta manera. Se afecta a personas de la tercera edad y quieren echar la culpa al coordinador zonal, que soy una sola persona; no tengo la culpa de que llueva, obviamente las personas se retiraron por el aguacero y luego regresaron y para eso formaron una cola, para ingresar ordenadamente.



¿Cuándo se tomó la decisión de vacunar a los adultos mayores en el Centro de Exposiciones Quito? ¿También ayer a las 09:00? Explique cómo funcionaba su planificación de administración de dosis en el Distrito.



La planificación normal, que abarca a las personas de la tercera edad y con vulnerabilidad y discapacidad, se hace para cada semana, es semanal; tenía presentado el plan hasta el 29 de abril, estaba hecha la planificación, ahí no constaban ni la Fiscalía ni nada, eso molesta, uno tiene la planificación y uno dispone dosis de vacunas de acuerdo con la necesidad que se tendrá diariamente. En el Centro de Exposiciones a diario poníamos 2 800 vacunas, al movilizar por cuestiones políticas las brigadas del Centro de Exposiciones Quito, obviamente habría un déficit de vacunas para las personas de tercera edad.



¿Por qué llegó gente de la Procuraduría a la Fiscalía?



Cuando en la Fiscalía, yo les dije que tendrían que movilizarse al Centro de Exposiciones Quito, las otras entidades empezaron a trasladarse, se filtró la información, dicen 'nos van a vacunar allá' y la gente empezó a volar. No es algo que se hizo premeditadamente. Buscan un chivo expiatorio para echar la culpa por un proceso. Cabe recalcar que días atrás, el ministro me hizo preguntas que me dejaron pensando; me dijo 'verás, cuidado con trabajar con gente de las anteriores autoridades', me sorprendía porque nunca he tenido contacto con nadie del Ministerio ni de antes ni de ahora. Me llamaron porque conocen mi capacidad técnica, fui director de un hospital.



¿Cuánto tiempo iba en la Coordinación Zonal 9?



Estaba desde el jueves anterior (jueves 15 de abril), seis días de coordinador zonal. Fui el quinto coordinador de la Zona 9 de este mes (abril).



¿Le convocó el mismo ministro Salinas?



Sí, porque cambiaron coordinadores zonales cada 12 días; no tenían un plan, yo dejé un plan para vacunar hasta 30 mil personas en un día. Van a paso lento porque no tienen personal, contingente humano para realizar la vacunación.



¿Van a vacunar en farmacias y supermercados, como se decía por la alianza pública y privada?



No, no y no. Son espacios pequeños. Se hizo alianza con universidades y el municipio, con ese tipo de contingente se puede dar soporte para vacunar a tanta gente.



El presidente del Colegio Médico de Pichincha, Víctor Álvarez, está preocupado por los continuos cambios en la Zonal de Quito. Dice que la vacunación sigue siendo irregular porque el Ministerio se abre nuevos frentes en lugar de cerrarlos. Así: no terminan de vacunar a médicos y ya vacunaron a personas con discapacidad, a profesores en Guayaquil... ¿Qué opina?



Eso debería preguntarle al ministro de Salud, Camilo Salinas. Eso yo no sé. Hay un doble discurso, por qué no hace las cosas de frente, por qué él no sale y dice ‘bueno vamos a vacunar a maestros, Función Judicial’, porque hay que reconocer que los abogados también están expuestos. Pero deben esperar un tiempo y espacio determinado, yo dejé organizado por ejemplo ayer, hoy y mañana, se acaba con la inmunización de 5 460 policías; 1 200 bomberos, que están con las ambulancias y atienden emergencias. Era el plan hasta el viernes, se coordinó vacunar a internos de medicina hoy y mañana en el Hospital Baca Ortiz; simultáneamente más de 2 900 odontólogos, a través del Colegio de Odontólogos de Pichincha; el sábado y domingo quedamos en vacunar a 3 800 médicos. Mire esa fue mi gestión, esa magnitud de coordinación en seis días. Hasta el domingo se vacunó a toda la primera línea en Quito. Con ese soporte desde el lunes podía avanzar con más sectores, podía empezar con otro plan para profesores, abogados, etc. Haciendo todo organizadamente, pero si me dan una disposición de ‘mándeme 890 vacunas porque voy a vacunar, porque yo soy guapo, yo me llevo con alguna persona’, así no son las cosas, uno debe dar el ejemplo. Por eso les puse que no me mandaron un Quipux ni una disposición por escrita, en la cual se diga ‘doctor Santillán acérquese con un equipo a vacunar en tal lado’. Usted sabe que hay mala fe en contra de mi persona, por qué ahora dicen que he vacunado sin orden. No soy delincuente ni persona que le gusta estar en problemas, grabando a todo el que me llama, si fuese otro les grababa al ministro y viceministra y estaban ahorita en completos problemas, yo no soy ese tipo de persona, tengo moral, ética, honesto, no tengo un proceso judicial en mi contra.

Carta publicada por el médico Manolo Santillán. Foto: Twitter Hernando Santillan

