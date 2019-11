La Asamblea Nacional ofrece aprobar en 20 días reforma tributaria

LEA TAMBIÉN

Dos acuerdos entre el Ejecutivo y las seis bancadas del Legislativo permitirían procesar de mejor manera el nuevo proyecto económico, con el que el Gobierno prevé recaudar cerca de USD 600 millones, en el 2020.

César Litardo (AP), presidente de la Asamblea, cree que la reunión entre ambos poderes del Estado es un nuevo mecanismo para tratar los temas pendientes. Respecto de la nueva Ley, enfocada en lo tributario, señaló que el primer compromiso alcanzado fue que las bancadas lo trataran y procesaran.



El segundo compromiso, asumido por el presidente Lenín Moreno, fue recoger “los aportes que se hagan de manera propositiva”, según comentó Litardo.



De esa forma, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), calificó ayer el nuevo proyecto que envió la noche del jueves el Presidente de la República con carácter de económico urgente. En la sesión estuvieron presentes Litardo, Ana Belén Marín (AP), Carlos Cambala (AP), Patricio Donoso (Creo) y César Solórzano (PSP).



El CAL definió que el nuevo proyecto se remita a la misma mesa legislativa que trató la archivada Ley de Crecimiento Económico; es decir a la Comisión de Régimen Económico, presidida por el oficialista Daniel Mendoza.



Patricio Donoso (Creo), miembro del CAL, dijo que se tomó esa decisión porque “se ganaría entre 10 y 12 días en el tratamiento del proyecto”. Añadió que Régimen Económico tiene las comparecencias de actores privados y públicos, además de los debates y los acuerdos a los que llegaron los legisladores.



Donoso fue el encargado de hacer el pedido para que en la Comisión se avocara conocimiento, la tarde de este viernes 22 de noviembre del 2019. Después de tratarlo, esa mesa tendrá que emitir su informe para el primer debate.



Ana Belén Marín, legisladora de la Comisión de Régimen Económico, señaló que por normativa el proyecto debe tratarse artículo por artículo, aunque estos ya se hayan abordado en el debate de la Ley anterior.



Litardo mencionó que ese primer debate podría darse la próxima semana. Sin embargo, todo dependerá de qué tan pronto trate el proyecto la Comisión. De acuerdo con la Ley, al ser enviado con carácter de urgente, el plazo máximo son 30 días. De lo contrario pasaría por el Ministerio de la Ley.



La meta del Legislativo para aprobar esta nueva normativa es 20 días, según lo mencionó el presidente de la Asamblea Nacional.



Ese plazo se lograría gracias a los consensos alcanzados tras la reunión con el Ejecutivo. Litardo manifestó que aún no se puede hablar de que todas las bancadas votarán a favor. Sin embargo, se mostró optimista.



No solo en la Asamblea creen que esta Ley será procesada de mejor manera, tras el revés del Ejecutivo con el archivo de su Ley de Crecimiento Económico. La noche del jueves, el presidente Moreno también destacó el encuentro con los bloques legislativos y los conminó a tratar el proyecto desprendiéndose de ideologías.



Sin embargo, bancadas como la del Partido Social Cristiano estarían en contra de los tributos. Ayer, el líder de esa tienda política, Jaime Nebot, dijo que si bien existen aspectos positivos, se insiste en más impuestos, “con lo que no estamos de acuerdo”.



La última vez, en el tratamiento de la Ley de Crecimiento Económico existieron críticas de las diferentes bancadas, incluso dentro del oficialismo, hacia la gestión de Daniel Mendoza. El informe para debate en el Pleno llegó con el plazo al límite.



Marín, respecto de la posibilidad de que se cambie de ponente, dijo que serán elementos para discutir dentro del debate en la Comisión.



El domingo 17 de noviembre, el tratamiento de la Ley enviada por el Presidente dividió a la mayoría legislativa integrada por Alianza País, Creo, BIN y BADI.



El Ejecutivo intentará por segunda vez que su proyecto económico se apruebe en el Legislativo. Esta vez, el documento llegó a la Asamblea después de una reunión que tuvo el presidente Lenín Moreno con los jefes de las bancadas.