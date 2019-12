El Pleno de la Asamblea aprueba la Ley de Simplicidad Tributaria con 83 votos a favor, 8 negativos y 37 abstenciones

LEA TAMBIÉN

La mayoría de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Simplicidad Tributaria. Luego de un debate que duró más de 5 horas, la noche este 9 de diciembre del 2019 el Pleno dio paso al texto con 83 votos afirmativos, 8 negativos y 37 abstenciones.

El proyecto se presentó el 21 de noviembre pasado en reemplazo de la archivada Ley de Crecimiento Económico. El texto aprobado por el Legislativo irá a manos del Ejecutivo que deberá analizar el contenido y acoger la decisión de la Asamblea o proponer nuevos cambios mediante veto.



Entre los temas que fueron aprobados constan tarifa del 12% de IVA para los servicios digitales, reducción del ICE para las cervezas artesanales, ICE del 10% a planes pospago de telefonía celular, aumento del ICE al 10% para cerveza industrial, tarifa IVA 0% para flores, follajes y ramas, IVA 0% a tractores de hasta 300 caballos de fuerza, IVA 0% a tiras reactivas, para medir la glucosa, bandas de insulina, marcapasos.

Con 83 votos afirmativos, el Pleno 637 de la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de #LeyEconómicaUrgente, que será remitido al Ejecutivo para la sanción u objeción, conforme lo determina la Constitución. — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 10, 2019



Se incluye el ICE progresivo a las fundas plásticas, pero con la modificación de que el gravamen aplique en el 2020 con USD 0,04 por funda, en el 2021 con USD 0,06 por funda y para 2022 con USD 0,08.



De igual modo, se mantuvo la propuesta para que las empresas que perciben más de USD 1 millón al año paguen al fisco una contribución especial durante tres años.



El texto contiene, además, beneficios para el sector productivo afectado por las paralizaciones de octubre pasado. En principio la medida estaba dirigida para Cotopaxi y Chimborazo, pero al final se agregaron Tungurahua, Azuay y Carchi, y el sector turístico.



Los cerveceros artesanales ya no tendrán que realizar la marcación Simar, tema solicitado por los pequeños empresarios.



No obstante, la Asamblea quitó del proyecto los límites sugeridos para envíos que hagan migrantes.



En la ley también se excluyó la propuesta original del Ejecutivo de que las empresas de telefonía celular puedan devengar, a través de proyectos de infraestructura, el pago anual por uso del espectro.



No obstante, en el debate se incorporó que el porcentaje que deben pagar al Fisco por utilizar este espacio debe estar destinado exclusivamente a proyectos en telecomunicaciones que deberán ser ejecutados por el Gobierno Central.



También se eliminó la exención del impuesto a la renta para los intereses que gana la banca por conceder créditos a emprendimientos.



Durante su intervención, el ponente de la Ley y presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, subrayó que pese a que hubo temas de discordia se logró llegar a consensos en casi el 90% del documento.



Además, el legislador defendió la iniciativa que permitirá al Gobierno Central cancelar en bonos sus obligaciones atrasadas con los gobiernos seccionales, proveedores y universidades. Aseguró que esta herramienta no incrementa la deuda interna y da certeza de pago a los acreedores.



El informe de la Comisión sugería como límite de pago con bonos un monto equivalente al 5% del PIB, pero en el debate se redujo al 3%.



Este punto fue motivo para que Vicente Almeida (PSC), contrario a los aspectos impositivos de la norma, mocione que la votación en el Pleno se divida en dos bloques. Uno que abarca la parte de los incentivos y temas tributarios; y otro que contenga el pago con bonos.



Por su parte, Patricio Donoso (CREO) destacó como positivo a la mayor parte de la reforma, en especial la reforma que permitirá a Solca gestionar directamente, a través de una cuenta específica en el Banco Central del Ecuador (BCE), la contribución a su favor. Pero lamentó que no se haya contemplado la eliminación del impuesto a la salida de divisas.



Gabriela Larreátegui (SUMA) dijo que es positivo que se reduzca el ICE a los vehículos que incorporen más dispositivos de seguridad. Sin embargo, el límite de USD 30 000 como base imponible debe ser ampliado para que haya más beneficiarios. Su pedido no fue acogido.



Las remisones propuestas para créditos educativos y agrícolas gozaron del respaldo de todas las bancadas. Sobre esto, Ana Belén Marín (AP), destacó que los deudores de BanEcuador con préstamos de hasta USD 100 000 podrán acceder al beneficio y para los clientes de la CFN en rangos de hasta USD 400 000. Añadió que el Gobierno debe ampliar el seguro agrícola.



La iniciativa original del Gobierno tenía una proyección de recaudación de USD 620 millones para 2020. Estos recursos estimados no fueron incluidos en la proforma presupuestaria del año que viene.