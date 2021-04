El Estado argentino pide disculpas públicas a sobreviviente de intento de feminicidio

En un acto institucional realizado este jueves 15 de abril del 2021, por primera vez el Estado argentino pidió disculpas públicas a una sobreviviente de un intento de feminicidio, Olga del Rosario Díaz, quien a pesar de haber realizado denuncias por violencia de género no contó con ninguna medida de protección por parte del Poder Judicial.

“El Estado argentino reconoce públicamente su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos” a Díaz y “presenta las más sinceras disculpas tanto a ella como a sus hijas Estefanía, Antonela y Silvina y a su hijo Esteban”, dijo la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en el acto que se hizo de forma virtual.



El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, transmitió a Díaz que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le “mandó una abrazo gigante” y que estaba “feliz" de poder "hacer esta reparación”, y los saludos del presidente, Alberto Fernández.

Hoy vivimos un momento histórico: por primera vez el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional y pidió disculpas públicamente ante un caso de violencias de género, el de Olga del Rosario Díaz, resultado de una intervención judicial machista y patriarcal. pic.twitter.com/JxFoRNr2Yt — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) April 15, 2021

Al finalizar el acto, que contó con la presencia de varios funcionarios del poder Ejecutivo y Judicial, Díaz agradeció las palabras.



“Gracias a Dios por mi vida y por estar viva. Acepto las disculpas de cada uno de ustedes. Las acepto en nombre de todas las que no fueron escuchadas, que los pedidos de auxilio fueron ignorados y de manera trágica cortaron sus vidas”, dijo.



Denuncia y acuerdo



El Estado argentino había sido denunciado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) por incumplir sus obligaciones para prevenir hechos de violencia de género contra Díaz, en particular por la tentativa de feminicidio del 24 de marzo de 2017 a manos de su ex pareja.



Si bien Díaz había hecho una denuncia, al momento del ataque no contaba con ninguna medida de protección.

Junto a la @SDHArgentina encabezamos el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado nacional y pedido de disculpas a Olga del Rosario Díaz, en cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa con la @MpdArgentina ante el Comité CEDAW de @ONU_es. pic.twitter.com/pcBmh1X3e1 — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) April 15, 2021

El 23 de octubre de 2019 se firmó el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado Nacional y la Defensoría General de la Nación, que incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial no tuvo en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer.



Díaz aceptó las disculpas porque, dijo, ha visto que desde la firma del acuerdo “están enfocados en todos esos cambios judiciales para poder aceptar a las víctimas con empatía, con seguridad de que puedan ir y que van a encontrar un respaldo, una solución, que son escuchadas y que no se va a volver a repetir nunca más”.



“Nunca más una menos”, cerró, y agradeció a la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quien la representó ante el Cedaw.

Cambios en la justicia



El acuerdo, aprobado el 17 de agosto de 2020 mediante el decreto 679, prevé que el Estado adopte “medidas de no repetición”, destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género.



“Lo sucedido a Olga y a su familia ilustra una administración de justicia que ha mostrado ser ineficaz para atender y dar respuesta adecuada y oportuna a casos de violencia por motivos de género” y que “la intervención judicial ha funcionado en general como un engranaje del sistema patriarcal”, explicó Gómez Alcorta.



Ante el Cedaw, “demostró con claridad muchas de las problemáticas estructurales del sistema jurídico argentino”, agregó.

Por primera vez, el Estado se disculpó con una sobreviviente de intento de femicidio, Olga del Rosario Díaz, quien sufrió la falta de protección del Estado cuando denunció a su marido por las reiteradas situaciones de violencia.

👇 pic.twitter.com/6pYeEKgwXX — Diego Molea (@DiegoMolea) April 15, 2021

Gómez Alcorta indicó que, por el acuerdo, el Estado argentino se comprometió a “adoptar una serie de medidas tendientes a asegurar una reparación integral a Olga y a sus familiares y a garantizar que los hechos del caso particular no vuelvan a repetirse en el futuro”.



La ministra destacó la “elaboración de principios generales de actuación” para los actores que intervienen en los casos, “la confección de un protocolo” para la atención de las denuncias en la ciudad de Buenos Aires, el “registro público de denuncias” contra magistrados por cuestiones de violencia de género y “la capacitación permanente” de los integrantes del poder judicial de todo el país.

Los representantes del Consejo de la Magistratura agregaron que están incorporando la perspectiva de género en la selección de los jueces y que se ordenó diseñar una auditoría sobre todas las causas de violencia de género en la Justicia federal, que se pueda extender a las provincias.