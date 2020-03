Argentina reporta primer caso de transmisión comunitaria de covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Argentina confirmó este lunes 23 de marzo del 2020 la detección de un primer caso de transmisión comunitaria de coronavirus y avanzó en definir acciones para atender a la emergencia, particularmente en las zonas más vulnerables del país.

El Ministerio de Salud reportó el primer caso de posible transmisión comunitaria del virus, sobre un total de 301 contagios confirmados hasta hoy -cuatro de ellos fallecidos- y que en su mayoría son casos con antecedentes de viajes al exterior.



"Un caso no tiene antecedente de viaje o de contacto estrecho", dijo en rueda de prensa el subsecretario de Estrategias Sanitarias de Argentina, Alejandro Costa.



Las autoridades sanitarias no dieron más detalles del caso.



"Tenemos algunas provincias donde ya el número de casos es más importante y donde podemos decir que está iniciándose la transmisión comunitaria, como es el área metropolitana de Buenos Aires, algunas ciudades de Chaco, la provincia de Tierra del Fuego y la ciudad de Córdoba", indicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.



Según el último reporte divulgado por la cartera ministerial, este lunes se confirmaron 36 nuevos casos de covid-19, la mayoría (13) en la provincia de Santa Fe, seguida por la ciudad de Buenos Aires (11), con lo que el total de infectados asciende a 301.



Este aumento es menor que el que se conoció ayer, cuando fueron 41 más, y que el del sábado, con 67.



El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió este lunes con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los 25 alcaldes del denominado conurbano bonaerense, el cordón urbano que rodea a la capital del país y que concentra a 12,2 millones de personas, sobre un total de 44,9 millones de habitantes en Argentina.



En la reunión, se acordó ampliar el comité operativo de emergencia para coordinar acciones en materia de salud, asistencia alimentaria y seguridad.



"Estamos buscando que todo el despliegue de las fuerzas de seguridad se pueda coordinar de la mejor manera posible para hacer un uso más eficiente de los recursos", dijo en rueda de prensa Kicillof, quien pidió a los ciudadanos cumplir el aislamiento obligatorio que rige para toda la población desde el viernes pasado.



El conurbano, de alta densidad poblacional, es una de las más pobres del país.



De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al primer semestre de 2019, la tasa de pobreza en el conurbano bonaerense es del 39,8 % y la de indigencia es del 9,1 %.



El Gobierno argentino dijo que busca ampliar el número de camas no hospitalarias a 16 000 en Buenos Aires y su populoso cordón urbano mediante acuerdos con sindicatos, hoteles, clubes y otras organizaciones civiles, incluyendo iglesias.



También anunció que en los próximos días se sumarán 700 nuevas camas de terapia intensiva en hospitales de la provincia de Buenos Aires.



Por otra parte, el Ejército argentino trabaja en la instalación de su Hospital Militar Reubicable emplazado junto al Hospital Militar de Campo de Mayo, en la periferia de Buenos Aires, cuyas capacidades también se ampliarán.



El Ministerio de Transporte informó este lunes en un comunicado que los vuelos internacionales para repatriación de argentinos continuarán llegando al aeropuerto de Ezeiza, el principal del país, pero anunció que estos serán "dosificados" ante la "necesidad sanitaria de control" de los pasajeros y para lograr un "mejor trabajo" en la recepción de cada avión.



Según alegaron las autoridades argentinas, esta medida permitirá "evitar que se aglomeren pasajeros por la gran cantidad de vuelos aterrizados al mismo tiempo".



Por su parte, la estatal Aerolíneas Argentinas dijo hoy que desde el inicio de las restricciones aéreas impuestas el pasado 13 de marzo ha trasladado de regreso al país a unos 10 000 argentinos varados en "zonas de riesgo", cifra que aumenta a 25 000 si se suman a los pasajeros que vinieron de otros puntos.



Hasta el momento, la línea aérea de bandera ha ejecutado 27 de los 38 vuelos especiales programados para traer a argentinos varados en el exterior.



Argentina ofreció este lunes al Reino Unido ayuda a los habitantes de ese archipiélago por la pandemia de coronavirus.



El ofrecimiento de ayuda (envío de alimentos, insumos médicos, vuelos humanitarios y atención sanitaria) no tiene precedentes desde la disputa bélica que en 1982 enfrentó al Reino Unido con Argentina, país que sostiene su histórico reclamo de soberanía sobre las islas.



El archipiélago, en el que habitan unas 3.500 personas, está ubicado en el Atlántico Sur, 13.000 kilómetros de distancia del Reino Unido y unos 700 kilómetros del territorio continental argentino.

​

Las autoridades locales de Malvinas dijeron el viernes último que, si bien no tenían confirmación de casos de covid-19, es "probable" que la enfermedad ya hubiera llegado a Malvinas.



Los mercados locales no operaron este lunes por los festivos de hoy y de este martes en Argentina.



Sin embargo, las acciones argentinas que se cotizan en Wall Street cayeron este lunes un 3 % en promedio y los títulos públicos argentinos se derrumbaron un 5 %, con el índice de riesgo país avanzando hasta los 4 495 puntos básicos, su máximo nivel desde 2005.



En medio de la recesión que desde hace dos años vive el país, y para paliar los efectos que dejará esta nueva crisis, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, anunciaron hoy un pago único de 10 000 pesos (USD 157) para autónomos y personas que están fuera de la economía formal y no pueden trabajar por el aislamiento total que ha de cumplir la población hasta el 31 de marzo.