Argentina ofrece a vecinos Uruguay y Bolivia la ayuda para conseguir vacunas contra covid-19

Argentina se comprometió este domingo, 27 de diciembre del 2020, ante los gobiernos de Uruguay y Bolivia ayudarles a conseguir contactos para adquirir vacunas contra el coronavirus, a dos días de que el país austral inicie su campaña contra el covid-19, la enfermedad que ha causado estragos en la población.

El mandatario Alberto Fernández dijo que conversó "con el canciller uruguayo, mi amigo (Francisco) 'Pancho' Bustillo, y hablé con el presidente de Bolivia, Luis Arce. Les dije que, en lo que yo pudiera ayudar, contaban conmigo. Me puse a disposición para ayudarlos y generar los contactos necesarios para ayudarlos a tener la vacuna".



En declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires, insistió que haría lo propio con cualquier otro país que lo necesite, siendo conocedor del "problema que existe" para conseguir vacunas a nivel mundial, ante una escasa oferta dada la concentración de compras de dosis por parte de los países más desarrollados.



Fernández no nombró ningún laboratorio con el que podría contactarse para satisfacer la ayuda.



Argentina iniciará el martes 29 a las 09:00 hora local (07:00 de Ecuador y 12:00 GMT) una masiva vacunación a personal de la salud, mediante dosis de la rusa Sputnik V, las que en unas 300 000 unidades llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza el jueves 24.



Se trató del primer cargamento de estas vacunas, que se ampliará en enero a 5 millones y a otros 14,7 millones en febrero, según el contrato entre los Estados.



En las últimas dos semanas se registra un aumento preocupante de contagios por covid-19 en diferentes regiones del país, principalmente en la capital y el Gran Buenos Aires (AMBA). Argentina acumula 1 578 267 casos de coronavirus y 42 501 muertes, de acuerdo al último reporte oficial.



Argentina autorizó "con carácter de emergencia" la vacuna rusa el miércoles pasado, horas después de haber aprobado el uso de la del laboratorio Pfizer, con quien el Gobierno aún negocia las condiciones para su eventual adquisición.



Funcionarios reconocieron públicamente que también se conversa con otros laboratorios para tratar de sumar la mayor cantidad de dosis posible, y llegar al otoño austral -en lo posible- con la mayor población bajo cubierta sanitaria.



La tercera economía latinoamericana camina por su tercer año consecutivo de recesión, más perjudicada este 2020 por el coronavirus, que hizo disparar las tasas de desempleo y de pobreza.



Dado el impacto de la pandemia y una prolongada cuarentena iniciada a mitad de marzo, las ventas se derrumbaron y llevaron a que cerraran unos 90 000 comercios en todo el país, informó el domingo la Confederación de la Mediana Empresa Argentina (CAME).



Agregó que se registra un promedio de nueve locales vacíos por cuadra a escala nacional, y por efecto directo de esos cierres, se perdieron más de 185 300 puestos de trabajo.



La tasa de desempleo de Argentina subió a 11,7% en el tercer trimestre de 2020, frente al 9,7% registrado en el mismo período del año anterior. A su vez, la pobreza aumentó al 40,9% de la población en el primer semestre del año, desde el 35,5% de los últimos seis meses del 2019.



Para tratar de evitar una segunda ola de masivos contagios, el país dispuso a partir de la festividad de Nochebuena nuevos requisitos para el ingreso y egreso de argentinos, residentes y extranjeros previamente autorizados a través de los aeropuertos internacionales de Ezeiza o de San Fernando, y del puerto de Buenos Aires.