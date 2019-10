ANT definirá el incremento de la tarifa de transporte; Gobierno pide a taxistas deponer el paro para retomar diálogos

LEA TAMBIÉN

El directorio de la Agencia Nacional Tránsito (ANT) mantendrá una reunión extraordinaria la tarde de este viernes, 4 de octubre del 2019. El Gobierno confirmó que se aprobará un aumento en las tarifas del transporte intra provincial (entre cantones) e interprovincial.

Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, informó que se mantiene el diálogo con los representes de los transportistas que aún no declinan el paro. El funcionario dijo que siempre estuvo contemplada una eventual subida a las tarifas, tras el anuncio del Decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y diésel.



Martínez no adelantó el porcentaje de incremento. Lo que sí aseguró es que no será proporcional al nuevo precio del diésel. "Será un porcentaje menor", manifestó.

#ParoDeTransporte | Gabriel Martínez, ministro de Transporte, dice que este 4 de octubre del 2019 se tratará el incremento de pasajes intra e interprovincial en directorio de la ANT. También una recomendación para posibles incrementos en transporte urbano.



En la reunión también se tratará una recomendación para un posible incremento en los pasajes del transporte urbano. La competencia de esas tarifas las tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gads). Sin dar mayores detalles, el ministro de Transporte señaló que es posible que la tarde de este viernes se realice un anuncio sobre los pasajes urbanos en la capital.



Respecto a las exigencias del gremio de taxistas, Martínez enfatizó que cualquier diálogo depende de que pongan fin a su medida de hecho. Agregó que el taxismo es el gremio “más radicalizado” en las protestas.



El vicepresidente de la República, Otto Sonenholzner, manifestó que “para que los sectores más vulnerables de la economía enfrenten el alza de las tarifas, se incrementó USD 15 al bono de desarrollo humano y que 1 300 000 personas más" podrán acceder a este beneficio.



El segundo mandatario también indicó que habrá un “estricto control de precios”, no solo a los pasajes, sino también al resto de productos de la canasta básica.