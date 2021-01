El cobro del impuesto predial comenzó con inconvenientes en Ambato

El cobro del impuesto predial en Ambato inició con problemas este 2021. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes 4 de enero, más de 200 personas esperaban la apertura de las ventanillas en el edificio municipal, ubicado en el centro de la capital del Tungurahua.

A las 07:00 llegó Marcia Segovia del barrio Miñarica 1. Hasta las 13:00 de este lunes no lograba pagar el impuesto predial. Contó que faltó más organización, porque al inicio no sabían dónde estarían las ventanillas para realizar la columna. Además, no se respetaron las medidas de bioseguridad y hubo aglomeraciones, dijo.



La directora Financiera del Municipio de Ambato, Priscila Fernando, explicó que para evitar que la gente se llene el Cabildo habilitó 18 ventanillas de atención al público en diversas partes de la urbe.



Además, pueden pagar en las cooperativas de ahorro y crédito San Francisco, El Sagrario y Oscus o vía Internet utilizando una tarjeta de crédito. “La gente prefiere acudir al centro y no quedarse en sus zonas donde están funcionando las ventanillas de recaudación; eso ocasionó inconvenientes en el primer día”.



También los contribuyentes pueden cancelar en el edificio Matriz al sur, Dirección de Tránsito (La Merced), Agencia Norte (Izamba), mercados Modelo y Simón Bolívar, y oficina de Servicios Públicos en la calle Collahuazo y Shyris.



Mientras que los habitantes de las parroquia Izamba, Martínez, Atahualpa, Cunchibamba, Constantino Fernández, Unamuncho. También Atocha, Ficoa, Pinllo, Quisapincha podrán pagar en la agencia de Izamba o cuando la unidad móvil de recaudación llegue a cada una de las parroquias.



Mencionó que en Ambato hay 95 000 predios urbanos y 120 000 rurales. En el 2019 el Cabildo recaudó alrededor de USD 31 millones por impuesto prediales, patentes y otros servicios. Sin embargo, en el 2020 alcanzó los USD 26 millones, es decir, USD 5 millones menos. “La crisis provocada por la pandemia impidió cumplir las metas. La gente dejó de pagar porque algunas personas se quedaron sin empleo”.