Álvaro Noboa no podrá ser candidato a la Presidencia por incumplimientos de Justicia Social, dijo Diana Atamaint

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó que Álvaro Noboa no podrá ser candidato presidencial en las elecciones del 2021 debido a incumplimientos del movimiento que busca auspiciarlo: Justicia Social.

Así lo informó la mañana de este jueves 12 de noviembre del 2020 en una entrevista televisiva en Teleamazonas.



“La candidatura del señor Álvaro Noboa, según la revisión de los informes técnicos, intentó registrarse el ultimo día cuando se vencía el plazo de inscripción de candidaturas previo a haber cumplido sí los requisitos de primarias y en reemplazo que se dio por la renuncia de Fabricio Correa, pero no cumplió con el procedimiento dentro de los plazos establecidos dentro del calendario electoral”.



Atamaint afirmó que no se está obstaculizando la postulación del empresario bananero y explicó que Justicia Social jamás tuvo el impedimento ni el bloqueo del CNE para continuar con todos los procesos en igualdad de condiciones con las otras organizaciones.



Esto es, dijo, realizar primarias y tampoco se les cerró el sistema para subir la información dentro de los plazos previstos, “pero no lo hicieron”.



Agregó que en las provincias donde sí se les obstaculizó el proceso de inscripción de candidaturas es donde se les dará la oportunidad de culminar aquello porque no fue correcto lo actuado.



“Respecto a la inscripción de candidatura de binomio (en Justicia Social) no subieron la solicitud de inscripción de candidatura en los plazos previstos, en los tiempos previstos dentro del calendario electoral aprobado y que fue respetado para que ellos puedan hacer los procesos en esos tiempos”.



Indicó que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) mandó a reparar en su integridad cuando hubo una afectación de derechos. “Jamás se afectó los derechos de participación del binomio de Justicia Social”.



Días atrás el TCE negó la apelación solicitada por Atamaint en contra de la sentencia de primera instancia que determinó que el movimiento Justicia Social conserve su personería jurídica y pueda seguir en carrera para los comicios generales del 2021.



Justicia Social había sido eliminado por el CNE, acogiendo una recomendación de la Contraloría que detectó irregularidades en las firmas que presentó el grupo para su inscripción. Sin embargo, el TCE dejó sin efecto esa resolución.



Así, se resolvió disponer a las Juntas Provinciales Electorales, que no dieron paso al proceso, iniciar el trámite de inscripción y calificación de candidaturas de la organización política para la dignidad de asambleístas.



El cuerpo colegiado le otorgó a la organización política, el plazo de cinco días para que realice sus procesos electorales internos y un plazo de dos días, posterior al proceso de democracia interna, para la aceptación del cargo de los precandidatos ante los delegados de las delegaciones electorales y las oficinas consulares.

Adicionalmente, un plazo de ocho días para que continúe con el proceso de inscripción de las candidaturas, mediante la web o a través de las secretarías de las delegaciones electorales, en aquellos casos en que el proceso de inscripción de candidaturas no se encuentre concluido.