La Alianza del Pacífico abre cónclave en medio de tempestades

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los líderes de la Alianza del Pacífico inician este viernes 5 de julio de 2019 un cónclave de dos días en Lima en el que abogarán por reglas claras en el comercio mundial en medio de amenazas proteccionistas y buscarán fórmulas para elevar el intercambio entre sus cuatro países.

El pujante bloque integrado por Colombia, Chile, México y Perú realizará su cumbre anual mientras navega entre tempestades que oscurecen el horizonte económico, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



Los presidentes emitirán el sábado tres declaraciones, entre ellas “una que es bien importante sobre el sistema multilateral de comercio”, adelantó a la prensa extranjera el canciller peruano, Néstor Popolizio. “Queremos reglas claras de comercio internacional”, indicó.



Los presidentes están preocupados por “el surgimiento del proteccionismo en muchas partes del mundo” y por eso quieren darle un espaldarazo a la Organización Mundial de Comercio (OMC), agregó.



A pesar del mar crispado, los cuatro socios redoblan su apuesta por la Alianza del Pacífico, cuyos países tienen en conjunto 225 millones de habitantes y representan el 38% del PIB de América Latina. Además, para los analistas es el bloque regional que mejor funciona.



Popolizio afirmó, sin embargo, que el bloque “ha avanzado de manera paulatina (pero) a veces no al ritmo que se quiere”. El canciller peruano indicó que los presidentes pretenden impulsar también el comercio entre sus países, que por ahora alcanza niveles modestos aunque el bloque es el octavo exportador del mundo.



En la cita participarán el presidente colombiano Iván Duque, el chileno Sebastián Piñera y el anfitrión Martín Vizcarra.



El gran ausente será el mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues ha prometido no viajar al exterior durante su primer año de mandato, pero enviará en su lugar al canciller Marcelo Ebrard.



También asistirá, como invitado, el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno, quien ha expresado interés de que su país se integre al bloque. En una primera etapa Quito ha emprendido conversaciones para un pacto de “asociación” con la Alianza, como han hecho Canadá, Australia y Nueva Zelanda.



“Ecuador ha indicado su interés de vincularse como Estado Parte (miembro pleno) de la Alianza del Pacífico, sin perjuicio de los avances que se puedan lograr en sus negociaciones de asociación”, dijo la Presidencia ecuatoriana en un comunicado.



Segunda economía latinoamericana después de Brasil, México ha gastado energías lidiando con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles a sus productos si no frenaba el flujo de migrantes indocumentados centroamericanos.



Coproducciones de TV



En tanto, Colombia, la otra gran economía de la Alianza, se ha visto sacudida por las oscilaciones de los precios del petróleo, mientras la tasa de desempleo se empinó a dos dígitos.



Los otros dos países de la Alianza también navegan por un mar turbulento debido a la pugna entre Estados Unidos y China, aunque el pasado fin de semana en Osaka (Japón) Trump y su par chino Xi Jinping acordaron una tregua en la guerra comercial.



El gigante asiático es el mayor socio comercial de Chile y Perú, y la disputa entre las dos mayores economías del mundo ha mermado sus exportaciones y proyecciones de crecimiento.



Los “coordinadores nacionales” de los cuatro países iniciaron el lunes el debate de los avances en 25 grupos técnicos de cara a la cita presidencial, y luego la discusión pasó a nivel de vicecancilleres y después de cancilleres.



En su primera actividad en Lima, los presidentes asistirán este viernes al anochecer a la clausura de un encuentro de empresarios de los cuatro países. Luego Vizcarra ofrecerá una cena a sus colegas en el Palacio de Gobierno.



El sábado, los presidentes sellarán los acuerdos consensuados en los grupos técnicos y emitirán las tres declaraciones. Al cierre del cónclave, Vizcarra entregará la presidencia rotativa del bloque a Piñera, cuyo país será sede de la cumbre en 2020.



Además serán suscritos algunos acuerdos de cooperación, entre ellos uno sobre colaboración para coproducciones de televisión entre cadenas públicas de los cuatro países.



Lanzada en 2011, la Alianza del Pacífico representa la mitad del comercio de América Latina y es el mayor exportador global de alimentos como trucha, aguacate, arándano y guayaba, y metales como cobre y plomo.